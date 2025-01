Atomenergia nélkül nem jön ki a matek! – Tordai Bence ismét „zöldségekkel” borzolta a kedélyeket

Már megszokhattuk, hogy a magukat környezetvédőnek nevező, atomenergia-ellenes hazai politikusok igencsak zöldeket beszélnek, de Tordai Bencének, a Párbeszéd–Zöldek frakcióvezetőjének sikerült utcahossznyit ráverni az „atomtudós” politikustársakra. Az ATV Egyenes beszéd című műsorában Tordai Bence azt találta mondani, hogy azért nem kell a Paks II. atomerőmű, mert éjszaka „alig van szükség áramra”, nappal pedig negatívba fordul a naperőművek miatt az áram ára, ezért Paks II. helyett a megújuló forrásokra kellene inkább pénzt költeni. Sajnálatos, hogy még mindig ezen a szinten tart és a zöld „atomfizusok klubja”, Szél Bernadett, Ungár Péter, Jávor Benedek, Kanász-Nagy Máté után most Tordainak is el kell magyarázni, amit még a bukott német kormány is kénytelen volt belátni: atomenergia nélkül sehogy sem jön ki a matek!

Magyarországon a villamosenergia-termelés felét, éves szinten pontosan 47 százalékát Paks adja. Nem lehet kivenni a rendszerből, mert éjjel-nappal, télen-nyáron folyamatosan termel – derül ki Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő elemzéséből. Időszakosan termelő megújulókkal kiváltani azért nem lehet, mert csak folyamatos termelésre képes, szenet, gázt olajat égető erőművekkel lehetne helyettesíteni. Az energiamix – benne az atomenergia – Magyarországon (forrás: Hárfás Zsolt/Atombiztos.org) „Éjszaka, amikor nem süt a nap, akkor alig használunk villamos energiát” – mondja erre Tordai. Nos, éjszaka az elmúlt időszakban, amikor a naperőművek kora esti, éjszakai és hajnali teljesítménye nulla volt, akkor jellemzően 4600-6800 megawarttóra volt a rendszerterhelés, aminek döntő részét a Paksi Atomerőmű, a gázerőművek és az import biztosította. Kínos, hogy a műsorvezető józan ellenvetését, miszerint Paks II. nélkül szenet kellene égetni, a magát „zöld politikusként” definiáló Tordai a fent idézett zöld gondolattal ütötte el. Tordainál a jelek szerint egy 60–70 százalékos éjszakai áramigény már „majdnem nulla”. Tordai Bence az ATV Egyenes beszéd című műsorában (forrás:YouTube) Amikor a „mindenható” megújulók a kanyarban sincsenek Január 15-én 11 óra 45 perc körül – tehát nem éjszaka, hanem nappal – az új rendszerterhelési csúcs, 7503 MW értékében a mintegy 2600 megawatt import mellett a 4095 megawatt ipari naperőművi kapacitásnak csak kevesebb mint az egytizede, 368 megawatt állt rendelkezésre. A szélerőművek esetében a beépített 325 megawattból pedig éppen csak meghaladta a rendelkezésre álló 39 megawatt az összkapacitás tizedét. Tehát a megújuló energiahordozók „a kanyarban sem voltak”. Az ipari mértékű energiatárolás hiánya miatt nap- és szélerőművekkel nem lehet az ellátásbiztonságot garantálni. Tordai Bence szerint azért sem kell a Paks II. Atomerőmű, mert „a megnövekedett áramigényt sehol nem mutatták ki”. Nos, tavaly mintegy 2,8 százalékkal volt magasabb a fogyasztás, mint 2023-ban. Évről évre dőlnek meg a rendszerterhelési csúcsok, van úgy, hogy éven belül többször is. Legutóbb 2025. január 15-én 7503 MW értékre adódott az új csúcsfogyasztás, ráadásul 2010-ben a téli csúcsfogyasztás 6560 megawatt volt, tizenöt év alatt tehát 1000 megawattal nőtt az igény. Az előrejelzések szerint a jövőben is további jelentős, mintegy másfélszeres növekedés várható a villamosenergia fogyasztásban döntően az e-mobilitás térnyerésének és a hőszivattyús rendszerek terjedésének, valamint az ország újraiparosításának köszönhetően. Ebből is látszik, hogy a Paks II. Atomerőmű 2400 megawatt beépített kapacitására már most is égetően nagy szükség lenne. Különösen azért, mert az import ellátás-, sőt nemzetbiztonsági kockázatot hordoz. Tavaly az importcsúcs mintegy 3700 megawatt volt, miközben a részarányát tekintve a fogyasztás több mint 60 százalékát kitevő, külföldről behozott árammal sikerült csak biztosítani a hazai fogyasztók ellátását. Aligha kell mondani, hogy ez mekkora kockázat!

A zöldek bűnei Tordai Bence az ATV műsorában a Paks II. atomerőművet „az Orbán-kormány legnagyobb bűnének” nevezte. Nos, Tordai Bence német atomellenes téveszmetársait, a bukott berlini kormányban helyet foglalt Zöldeket már szembesítették a választók azzal, hogy nem hiba, hanem bűn volt az atomerőművek bezárása és a megújulók átgondolatlan fejlesztése. Ez hozzájárult az energiaárak magasba szökéséhez a német gazdaság stagnálásához és a német ipar versenyképességének hanyatlásához. A Németország jövőjéért aggódó pártok parlamenti vizsgálóbizottságot hívtak össze annak érdekében, hogy számba vegyék: ki és milyen vizsgálatokra támaszkodva döntött az ellátásbiztonságot és klímavédelmi célokat erősítő, a termelési költségeket mérséklő atomenergia kivezetéséről Németországban. Láss, csodát, nem kerültek elő a fiókból az elemzések! Úgy tűnik, a Scholz-kabinet a zöldek nyomására ideológiai döntést hozott. A „bűnös atomenergia” az Európai Unióban egyébként negyedét biztosítja az unióban megtermelt villamos energiának (a németek szerencséjére így legalább a szomszédos Franciaország atomerőműveire támaszkodhatnak, amikor a hazai megújulóflotta gyengén teljesít). Globálisan a most épülő 63 új atomerőműblokk után pedig 430-450 új egység építése várható (az atomenergia reneszánszáról például itt és itt olvashat). Hasonlóan köszönőviszonyban sincs a valósággal Tordai másik állítása, miszerint a Roszatom nem képes az európai követelményeknek megfelelő atomerőművet építeni. Az említett finn példa azért sántít, miután a finn kormány deklaráltan politikai okok miatt visszakozott a Hanhikivi-projekttől, ráadásul az illetékes Békéltető Testület határozatban erősítette meg, hogy finn részről jogszerűtlen volt a felmondás. A Roszatom egyébként köszöni, de bőven van megrendelése szerte a világban. Tíz országban éppen 39 új blokkot épít, köztük hat kis moduláris egységet, miközben 2006 és 2024 között összességében 20 új atomerőművi blokkot adott át Oroszországban és külföldön – többet, mint a nyugati versenytársai együttvéve.

Ha konkrétan a paksi új blokktípust, a VVER-1200-ast nézzük, akkor ilyen egységből már hat áll kereskedelmi üzemben, 18 pedig a megvalósulás különböző szakaszában van, ami jelzi, hogy az orosz technológia igenis piacérett.

