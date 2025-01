Az árakció csapdája - miért nagyobb a veszteség, mint gondolnánk?

A vállalkozás jövője az árképzésen múlik, itt találkozik a gumi az úttal – állítja Weiser István árazás-specialista. A vállalkozások számára napi problémát jelentő árverseny, a konkurenciaharc, az áremelés, az akciózás, a drága termékek marketingje helyett azonnali hatású bevételnövelő technikákat ismertet meg a cégvezetőkkel.



A tízszázalékos akció ötven százalék veszteség a profitból



Nem az árengedmény az egyetlen árazási technika, sőt, a vállalkozó ezzel veszít a legtöbbet. Az árleszállítással lehet, hogy látszólag növeli a bevételét, de a mindenképpen kifizetendő költségek levonása utáni haszon az, amelyből kevesebb lesz neki, hiszen ezt nyírja meg az árakció!



Adhatom nagyobb burgonyával? – a kosárérték-növelés a siker titka



Weiser István marketingstratéga, hét bestseller könyv írója. A néhány évvel ezelőtti „Az árazás 48 törvénye - Árazz jól, keress jobban” című kötet folytatásaként a napokban jelent meg „A profitteremtés kézikönyve – 100+1 bevételnövelő technika a nehéz időkre” című kötete. Ebben az árazásról szóló, a hazai piacon hiánypótlónak számító kötetben a kosárérték-növelés technikáját ajánlja a vállalkozóknak.



Tulajdonképpen mindenki ismeri ezt a módszert a gyorséttermekből: a menüben nagyobb adag burgonyát vagy üdítőt ajánlanak az éhes vendégnek, a vendéglátóhely pedig több bevételhez jut. Ugyanilyen példa, amikor egy 70 ezer forintba kerülő csizma mellé a vásárló könnyen igent mond egy ötezer forintos impregnálószerre, amellyel megvédi vadonatúj lábbelijét, míg ezt a drága termék nélkül nemigen venné meg.



Kisebb erőfeszítéssel duplázzuk meg az eredményt, és maximalizáljuk a profitot!



„Amikor az emberek vásárolni akarnak, akkor nagyon könnyen meg lehet emelni a költés értékét. Ha a vállalkozók ezt tudatosan alkalmazzák, akkor a vevők vásárlási döntésére tudnak hatást gyakorolni. Az új könyvem azokat a kosárérték-növelő technikákat mutatja be, melyekkel nagyobb lesz a vevői költés” – összegzi a szerző.



Nem mindegy, hogy tíz leadott árajánlatból 2 vagy 7 nyer!



A marketingstratéga kiemelte: nem ismer gyorsabb módszert a profit növelésére, mint az árazási stratégia rendberakása.



„Minden más marketingeszköz eredményére várni kell, de ez azonnali eredményeket hoz.



Főként webáruházaknak és azoknak a vállalkozóknak ajánlom ezeket a technikákat, akik nagyon gyakran készítenek árajánlatokat, és nagyon nem mindegy, hogy tíz árajánlatból egyet-kettőt nyernek, vagy hetet. Ehhez a tárgyalástechnika is sokat hozzátesz, a könyvben ehhez is elárulok trükköket” – árulta el a marketingstratéga.



A kulcsszó: termékteremtés



Az elmúlt évek és napjaink történései – mint a koronavírus és az orosz–ukrán háború – hatalmas befolyással vannak a gazdasági folyamatokra, amelyek a vásárlók költésére, gondolkodására és a vállalkozások működésére is jelentős hatással vannak.



„A kötet alcímében is benne van, hogy nehéz időkre, hiszen az emberek sokkal árérzékenyebbek, tudatosabbak, jobban meggondolják, mire fordítják a pénzüket. Ehhez kell jobban alkalmazkadniuk a vállalkozásoknak. A könyvben ezért is fontos szemlélet és téma a termékteremtés, amely arról szól, hogyan lehet olyan terméket, vagy szolgáltatást létrehozni, amit nem nekünk kell eladni, hanem a piac akarja azt megvenni” – emelte ki a szemléletbeli változás szükségességét Weiser István.