Bajnai Gordon segítheti a háttérből Karácsonyék rákosrendezői telekügyletét

Karácsony Gergely múlt héten jelentette be, hogy élni kívánnak az egyik fővárosi cég elővásárlási jogával, és megvásárolják a nemzetközi befektetők elől Rákosrendező százhektáros területét, ahol az úgynevezett Parkváros koncepciót alakítják majd ki. Mint arra a Mandiner cikke rámutat, a csőd közelében lévő a fővárosnak a vásárláshoz és az építéshez sincs elegendő forrása, Karácsony Gergelynek pedig öt év alatt még a Városháza Parkot, egy jóval kisebb volumenű beruházást sem sikerült tető alá hoznia. A lap azt írja, érdemes utánanézni Karácsony Gergely környezetében annak, hogy kinek jöhet jól egy ekkora ingatlan megszerzése. A Városháza-gate óta ismert, hogy a fővárosi ingatlaneladásokkal összefüggésben létezik egy baloldali korrupciós gépezet, és ez a jól behatárolható kör „jutalékos” rendszert épített ki, így nem is kell messzire menni, hogy Bajnai Gordon neve is felmerüljön a rákosrendezői telekügylet kapcsán.

Kinek jöhet jól Karácsony környezetében egy ekkora beruházás? Fotó: Facebook

A Magyar Nemzet cikksorozatban mutatja be a gyanús fővárosi ingatlanügyeket, a 2021-es Városháza üggyel kezdve. Akkor derült ki, hogy Karácsonyék többmilliárdos „jutalékért” cserébe akarták értékesíteni a Városházát. Az is kiderült, hogy a fővárosban a Városháza eladási tervén túl az ingatlanértékesítésekre szakosodva egy jól behatárolható kör „jutalékos" rendszert működtetett, bizonyos személyekhez pedig kenőpénzek kerültek. A rendőrség azóta az ügyben négy gyanúsítottat hallgatott ki, egyikük Berki Zsolt, a korrupciós botrány kulcsfigurája. Ő volt az, aki több, Magyarországon ismert üzleti kört is megkeresett a Városháza-projekttel és több más budapesti ingatlan-adásvétellel összefüggésben. A nyomozást megkönnyíthette, hogy Berki Zsolt szerepel az Anonymous-hangfelvételeken. De nem csak ő, hanem például Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő cég vezére, valamint Bajnai Gordon volt baloldali miniszterelnök, üzletember. Bajnait – az egyik felvétel szerint – abba a tárgyalásba vonták be, amikor a Városházát próbálták eladni.

A volt baloldali miniszterelnök többek között "zsákmányra vadászó cápákról is beszélt" a Városháza kapcsán a felvételeken: „Itt valaki megszagolja egy dealnek, egy üzletnek a lehetőségét, akkor rögtön mindenki magát akarja közvetítőként betenni. Azért, hogy aztán valami jutalékot kérhessen.”