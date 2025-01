Bíróság előtt az évtized egyik legnagyobb baloldali korrupciós botránya

Baja Ferenc is kétes ügyekbe keveredett

Egymillió euró a luxusautó csomagtartójában

Z. Zsolt kezén egy másik ügy miatt kattant a bilincs. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát márciusban tartóztatták le, az adóhatóság őt és társait számlagyáras bűnszervezet létrehozásával, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítja. Az eljárás összefügg azzal a 2023 novemberi NAV-os akcióval, amelyből kiderült, hogy a többi között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghinit foglaltak le egy számlagyár felgöngyölítése során. Az egyik autó csomagtartójából egymillió euró került elő.

A két számlagyár ügyében közös metszéspontok lehetnek, a parkolási és a zöldfelület-kezelési/parkfenntartási bizniszt bonyolító kör tagjai jól ismerik egymást. Nem véletlenül beszélt vallomásában Fuzik Z. Zsoltról. Utóbbi férfit egyébként szintén kihallgatták a nyomozók, többek között Molnár Zsolt ügyében is.

Behálózott ellenzéki kerületek

Ilyen közös metszet a baloldali politikusokhoz, önkormányzatokhoz fűződő kapcsolat is. Fuzik esetében erről már írtunk, Z. Zsoltnál ez talán még szembetűnőbb, hiszen az a céghálózat, amely fölött hivatalosan nem, ám informálisan diszponál, több ellenzéki kerülettel is összefonódott, ami számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető.

Erről korábban a Szabad Európa számolt be cikksorozatában. Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is. Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség ráadásul egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során.

A Szabad Európa korábbi, politikai körökből származó információi szerint ugyanakkor a számlagyáras, parkolásos, parkfenntartásos ügyeknek a feje egy-két ember, köztük Z. Zsolt, aki a lap korábbi cikke szerint évtizedek óta együttműködik az önkormányzati tenderek kapcsán Molnár Zsolttal, illetve a Molnár köréhez tartozó fővárosi ellenzéki politikusokkal.

Ezt javasolta az ügyészség

A korrupciós ügynek összesen hét vádlottja van. A Központi Nyomozó Főügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje a politikusokat végrehajtandó szabadságvesztésre, tízmillió forintot meghaladó pénzbüntetésre, továbbá rendeljen el velük szemben vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig. A vádlottak tagadják a bűncselekmény elkövetését.