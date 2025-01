Bemutatjuk Szentpéteri Nagy Richárdot, a baloldal "szakértőjét"

Bár – számára nem tetsző vélemények esetén – rögtön hajlamos a szakmaiságot és a komolyan vehetőséget számonkérni másokon, ő maga mondott már olyat, hogy a DK többet hoz, mint amennyit visz, hogy 2018-ban az ellenzéki összefogás akár győzhet is, 2022-ben Márki-Zay megbuktathatja Orbánt, 2024 tavaszán pedig - Gyurcsányék védelmében - arról beszélt, hogy Magyar Péter egy érdektelen történet.

Tekintsük át Szentpéteri Nagy Richard – sokáig a Méltányosság Politikai Intézet politikai elemzője, tudományos igazgatója – (közel)múltjának pár kiemelkedő pillanatát, amikor a nagybetűs "Tények” és persze a "Szakma” nevében próbált jósolni.

Szentpéteri Nagy Richárd

Fotó: Mediaworks Archív/M. Schmidt János

2014: Gyurcsány és Kuncze többet hoz, mint amennyit visz

"…bár egyeseket valóban elbizonytalaníthat Gyurcsány Ferenc vagy Fodor Gábor beemelése a szövetségbe, sőt, akár Kuncze Gábor indulása is, ám összességében mégis „többet hoznak, mint amennyit visznek. Kár, hogy ez a széles körű összefogás csak szűk három hónappal a választás előtt állt össze, mert ha több idő lenne, talán máson is érdemes lenne még gondolkodni…" (Népszava, 2014. január 16.)

A Fidesz-KDNP végül kétharmaddal alakíthatott kormányt, az MSZP–Együtt–DK–PM–MLP a szavazatok 25,57 százalékával volt kénytelen beérni. Ha a DK többet hozott, mint vitt, vajon mit értek volna el Gyurcsányék nélkül...?

2018: Karácsony Gergely lehet az MSZP megmentője

"Elismertségét önazonos személyiségének, őszinte beszédmódjának köszönheti Karácsony Gergely. Ezzel lehet az MSZP megmentője.

(…) az a szabály is egyértelmű lett végre, hogy ha sokan mennek el szavazni, az jó az ellenzéknek, ha pedig kevesen, az nem. (…)

(…) Hódmezővásárhely után az ébredés jelei láthatóak. Az eddigi ellenzéki stratégia abból állt, hogy jussunk be valahogy, úgyis a Fidesz nyer. Most megcsillant egy lehetőség, akár győzni is lehet." (Népszava, 2018. március 8.)

Szentpéteri Nagy csak részben tévedett. A lehetőség valóban megcsillant, és egy párhuzamos valóságban akár győzni is lehetett. Volna. És az MSZP-t is valahol megmentette Karácsony, hiszen a mai napig létezik a párt.