Egy óriási területen épült luxusvillában élhet az Integritás Hatóság vezetője

Azt ugyanakkor beismerte, hogy családtagja használta hivatali autóját, sőt még azt is elmondta, hogy felesége üközött is vele. Biró Ferenc szavai szerint a hatóság több autót is bérel, ebből hármat a felsővezetőknek, amiből állítása szerint

egyet használ ő, és nincs szó egy különálló felesége által használt járműről.

Felesége az ő hivatali autóját szokta használni, bár neki is van egy saját kocsija, azt az ütközős esetkor a gyerekük hajtotta.

A gyanúsítás szerint ugyanis az elnök nem csak magának béreltetett autót hanem feleségének is, ám ezt Biró most tagadta.

Felmerült még emellett az is, hogy saját házának kerítését is megcsináltatta, valamint egyéb felújításokat is elvégeztetett az Integritás Hatóság pénzén azon az ingatlanon, amiben lakik. Ezeket az állításokat részben elismerte, ugyanis a kerítéssel kapcsolatban elmondta az elnök, hogy sok fenyegetést kapott ő is és családja is ezért a parlament nemzetbiztonsági bizottságához fordult és ezek után erősítette meg a kerítését nagyjából száz méter hosszan.

Biró azonban cáfolta a ház egyéb felújításáról szóló információkat, és szerinte nem is villában lakik.

A Mandiner arról írt, hogy információjuk szerint a megerősített kerítés szakasza jóval nagyobb lehet, hiszen egy ekkora méretű terület körülkerítéséhez sokkal hosszabb kerítés kell.