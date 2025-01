Bóka János: A tagállamoknak vissza kell venniük az ellenőrzést az uniós intézmények felett

Az valóban beteg, és ezt az orosz-ukrán háború hozta igazán a felszínre - mondta Nagy Márton a XXI. Század Intézet és az MCC magyar uniós elnökséget értékelő konferenciáján. Németország példája jól mutatja, hogy az EU továbbra is a költségvetési fegyelemben hisz, míg az USA és a Kína fejleszteni akarják a gazdaságukat, és ezért lényegesen nagyobb hiányok láthatóak ott - tette hozzá a nemzetgazdasági miniszter. Több pénzt kell adni a gazdaságnak, hogy a versenyképesség javuljon - mondta Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter rámutatott arra, hogy

Magyarország egy kicsi nyitott gazdaság, ezért is fontos, mi fog történni a világ centrumaiban. A német választás után a gazdaság lehet a legfontosabb a politikában -

tette hozzá.

Nagy Márton szerint pénz kell aversenyképesség növeléséhez

Nagy Márton rámutatott arra is, hogy az unióban azt nem sikerült megoldani, hogy egy határátlépés esetén ne menjen el a térerő. A miniszter továbbra is a legfőbb problémának azt látja, hogy a háború miatt jelentősen felmentek az energiaárak az EU-ban, míg Kínában és az USA-ban nem történt jelentős változás. A Draghi-jelentés szerint a beruházási rátát 750-800 milliárd euróval kéne növelni, de ennek a forrása továbbra sem ismert. Nagy Márton felhívta a figyelmet arra, hogy miközben Kína és az USA esetében mind a költségvetési hiány, mind az államadósság lényegesen nagyobb szemben az EU-val.

Ha ezeket az összegeket jó helyre fektetik be, akkor ezek a számok idővel megtérülnek. Rengeteg kutató elhagyja az EU-t és inkább az USA-t és Kínát választja, mert ott lényegesen több forrás áll rendelkezésre.

Nem fiskális alkoholizmust kell létrehozni az EU-ban, hanem a gazdasági átállásért fizetni kell - tette hozzá.

Nagy Márton arról is beszélt, hogy az EU-ban a jövőben a 3 százalékos hiánynál nagyobbbal rendelkező tagállamoknak a hiányt 1.5 százalékra kell csökkenteni. Mindezzel párhuzamosan a vállalatok állami támogatására vonatkozó szabályok is szigorodnak. Reménytelinek nevezte Nagy Márton, hogy Németországban egyre többen arról beszélnek, hogy a szigorú fiskális szabályokon enyhítsenek, így a vállalkozások is több pénzhez juthatnak.