Magyarország addig lesz biztonságos, ameddig nem engedjük be a migránsokat

Nyugat-Európában terrorcselekmények vannak, ezért mi minden fenyegetést komolyan veszünk – többek között erről beszélt Orbán Viktor kormányfő a Kossuth Rádió, Jó reggelt Magyarország! című műsorában péntek reggel a csütörtöki bombafenyegetésekkel kapcsolatban. Magyarország biztonságos ország, és amíg nem engedjük be az illegális migránsokat, az is marad! – tette hozzá. Mint ismert, Brüsszel napi egymillió euróval büntet minket azért, mert megvédjük a határokat és nem engedjük be a migránsokkal együtt a terroristákat. A magyar baloldal pártjai (Tisza és a DK) ezzel párhuzamosan a migrációs paktum végrehajtását sürgetik, és minden ilyen javaslatot megszavaztak Brüsszelben, tehát veszélybe sodorják hazánk biztonságát.

Vágólapra másolva!

Dolgozik a Belügyminisztérium, nyomoznak; az események azt mutatják, amikor kell, akkor az állam a helyén van – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió, Jó reggelt Magyarország! című műsorában a bombariadók kapcsán. A miniszterelnök közölte, bizonytalanságot okoz, hogy nem csak Magyarországon történt ilyen bűncselekmény. Szerinte könnyen lehet, hogy ezt valamilyen nemzetközi központból irányították, oda pedig egyelőre a magyar szolgálatok keze nem ér el. A kormányfő közölte, hogy Nyugat-Európában terrorcselekmények történnek, így az ügyet nem lehet elintézni egy vállrándítással. Orbán Viktor: A migránsokat nem szabad beengedni

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Hozzátette: ha a migránsokat beengedtük volna, akkor nem fenyegetések lennének, hanem terrorcselekmények. A legfontosabb, hogy a migránsokat nem szabad beengedni, ami egy választóvonal, ugyanis az ellenzéki pártok a migrációs paktumot akarják végrehajtani, míg a kormánypártok azt minden eszközzel elutasítják – rögzítette. A figyelési képességet kell megerősíteni a miniszterelnök szerint, hogy a szükséges döntéseket időben meg tudják hozni. Iszlamista fenyegetés Mint arról az Origo korábban részletesen beszámolt, csütörtök reggel bombariadó miatt ürítettek ki több iskolát Budapesten és vidéken. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt közölte, 268 oktatási intézmény kapta meg azt a levelet, amelyben azzal fenyegették meg őket, hogy bomba van az épületükben - és amely úgy fejeződött be, „ez Allah akarata”. „Az iskolában robbanószerkezetet helyeztek el. Itt az ideje, hogy az áldott műveleteinket kiterjesszük Európa szívére, a hitetlenség és képmutatás bástyájára. Tanúi voltunk kormányaitok folyamatos háborújának a muszlimok ellen, és igazságos lenne, ha most megtapasztalnátok az elnyomottak haragját. Tudassátok vezetőitekkel és Európa népeivel, hogy a kalifátus oroszlánjai városaitokat veszik célba” – olvasható az üzenetben. A rendőrség a nap végére átvizsgálta az összes intézményt; robbanószert, illetve robbantásra alkalmas eszközt sehol nem találtak. A magyar fenyegetések nem önmagukban állnak. Szerdán számos bolgár iskola kapott fenyegető emailt, amelyek nemcsak Szófiát, hanem más városokat is érintettek, köztük Szlivent, Stara Zagorát, Plovdivet, Vratsát, Kardzhalit, Shument, Razgradot, Burgaszt és Várnát. Csehországban és Szlovákiában pedig még tavaly szeptemberben történt hasonló. Az egyetlen pozitívum, hogy egyik esetben sem találtak robbanószerkezetet az intézményekben.

Németországban tombol a terror Miközben Közép-Európában egyelőre csak fenyegetések vannak, addig Nyugat-Európában a nagyszámú migráció miatt szinte mindennaposak a terrortámadások. Legutóbb Németországban ketten meghaltak, többen pedig súlyosan megsebesültek egy késes merényletben a Bajorország északnyugati részén található Aschaffenburg városban. Rendőrségi forrásokra hivatkozva a portál arról számolt be, hogy a támadásban egy 3 éves kisfiú is életét vesztette. Folyamatosak a terrortámadások Németországban

Fotó: AFP A merénylet kapcsán érdemes felidézni, hogy decemberben a kelet-németországi Magdeburg városában egy karácsonyi vásáron elkövetett terrortámadásban hatan meghaltak, közel háromszázan pedig megsebesültek. December 20-án este egy férfi autóval belehajtott a tömegbe Magdeburg város karácsonyi vásárán, a három percig tartó ámokfutásban egy kilencéves kisfiú és öt, 45 és 75 év közötti nő vesztette életét. Gigabírság Magyarországra, lépett a kormány Mindkét támadás esetében migráns hátterű elkövetők voltak, akik az elmúlt években érkeztek Németországba. Ezzel szemben Magyarország szigorú migrációs politikát folytat, amiért Brüsszel nagyon súlyosan bünteti hazánkat. Ahogy a kormány már tavaly szeptemberben bejelentette, elfogadhatatlannak tartja a Magyarországra kiszabott migrációs bírságot, és jogi lépéseket fog tenni az ügyben. Az ehhez szükséges felhatalmazást és pénzügyi fedezetet a kormány már határozatban is kihirdette. Az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi jogi szakértők bevonásával fog lépéseket tenni a magyar érdekek védelme érdekében. A sajtóban megjelent hírekkel szemben a kormány nem enged az ítéletnek, ellenkezőleg: megkezdi a jogi lépéseket a brüsszeli döntéssel és nyomásgyakorlással szemben. Magyarországot egyszeri 200 millió eurós, vagyis 80 milliárd forintos büntetés, valamint napi 1 millió eurós késedelmi kamat megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság abban a perben, amit az Európai Bizottság indított Magyarország ellen a migrációs szabályok miatt. Ez az összeg brutális, hétszerese annak, amit az Európai Bizottság indítványozott a bíróság számára – hangsúlyozták. A kormány már a bírság kiszabásakor nyilvánvalóvá tette, hogy ezt a bírságot Magyarország elfogadhatatlannak tartja és nem kívánja kifizetni. Felháborító, hogy Magyarország 800 milliárd forintot költött az elmúlt években a határvédelemre, Brüsszel eközben példátlan mértékű bírsággal támadja Magyarországot – emelték ki. A tájékoztatás szerint az igazságügyi miniszter arra kapott megbízást, hogy vizsgálja meg azokat a jogi lehetőségeket, amelyekkel az ítélet következményei elháríthatók. Hozzátették: az Európai Bizottság által indított per valójában annak a politikai nyomásgyakorlásnak a része, amivel Magyarországot rá akarják venni a bevándorláspárti politikára. Azért büntetik óriási mértékű brüsszeli bírsággal hazánkat, mert nem engedjük be területünkre a migránsokat, hogy kérelmüket itt beadva aztán az országban maradjanak – fogalmaztak. "A kormány kitart a magyar emberek akaratának érvényesítése mellett, és a határokat továbbra is megvédjük az illegális bevándorlóktól" – közölték. A tárca megjegyezte: ha Magyarország végrehajtaná az a határozatot, akkor meg kellene szüntetni a határőrizetet, és az ország tele lenne itt állomásozó migránsokkal. Így az Európai Unióban beadott menekültkérelmek 25 százalékát Magyarországon kellene elbírálni, ami migránsgettók kialakulásához vezetne. Utána pedig hiába születne a kitoloncolásukról döntés, az európai tapasztalatok szerint ez tízből kilenc esetben nem sikerül – mutattak rá. "Hazánk megbüntetése helyett Brüsszelnek el kellene fogadnia, hogy Magyarország ne vegyen részt a központi migrációs politikában, azaz a bevándorlók kötelező befogadásában és elosztásában" – áll a közleményben. Elfogadhatatlannak nevezték, hogy Magyarországot büntetik azért, amit egyre többen a kívánatos szabályozásnak tartanak. Magyarország ezért a bírság felfüggesztését is kérte a Bizottságtól.

Magyarországot azért büntetik, mert nem engedjük be az illegális migránsokat

(Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)



Továbbra is fennáll az illegális migráció

Fontos megemlíteni, hogy az uniós országok tavaly egymás után jelentették be, hogy szigorítanak migrációs politikájukon. A németek, az osztrákok, a hollandok és a csehek is visszaállították a határellenőrzést. Az olaszok pedig Albániában hoztak létre migránstáborokat. Az utóbbi lépésekért egyelőre Brüsszel nem büntetett. „Tavaly 16 ezer migránst és 132 embercsempészt tartóztatott fel a magyar határvédelem” – erről már Bakondi György beszélt a Tv2 Mokka című műsorában. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója azt mondta: beigazolódtak a 2024-re megfogalmazott előrejelzések, amelyek szerint folytatódnak az illegális migrációval kapcsolatos problémák, ha az Európai Unió nem vizsgálja felül azt a téves politikáját, amit 2015 óta folytat. Egyre több vélemény van viszont arról, hogy a külső határokat kell őrizni, és mindent meg kell tenni, hogy az Európai Unió határain kívül bíráljuk el a menekültügyi kérelmeket, és csak azok léphessenek be, akik valóban politikai menedékjogra jogosultak. Sajnos az Európai Unió szintjén erre nem látunk elmozdulást – fogalmazott Bakondi György. Magyarországra nézve rendkívül hátrányos a paktum Miközben a kormány mindent elkövet a magyar határok megvédése érdekében, addig az ellenzék a Mi Hazánk kivételével minden migrációs lépést támogat Brüsszelben. Még tavaly novemberben írták alá a Tiszát és a Gyurcsány-pártot soraikban tudó EP-frakciók a Platform Cooperation Statement nevű háború- és migrációpárti paktumot, amely számos más kérdésben is a magyar érdekekkel ellentétes álláspontot képvisel. A hazánk érdekeivel számos ponton – például a kötelezően létrehozandó migránstáborok témakörében – szembemenő megállapodás létrejöttéhez a brüsszeli politikában szövetségre lépett egymással a Tisza Párt és a DK, miután pártcsaládjaik csatlakoztak a nemzeti-szuverenista erőkkel szembeni egységfronthoz.

Magyar Péter is csatlakozott a migránspárti erőkhöz

Fotó: AFP/Frederick Florin A megállapodás támogatja a migrációs paktum teljes végrehajtását, amely a migránsok szétosztását célozza. Ezzel szemben Magyarország a határvédelemre helyezné a hangsúlyt. Az új európai megállapodás része a migrációs paktum és Ukrajna támogatása is, amellyel a magyar kormány nem ért egyet, de elítéljük az uniós pénzek visszatartását és az új, összeurópai adók kivetését is – jelentette ki Gulyás Gergely egy tavaly novemberi Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, hogy nem szabad több jogot adni Brüsszelnek, inkább el kellene vonni jogköröket. Az Európai Néppártnak az európai baloldallal és liberálisokkal megkötött paktuma, amely Brüsszelben létrejött, nem szolgálja Európa érdekét és nem szolgálja Magyarország érdekét sem – hangsúlyozta a miniszter. Az Európai Néppárt a balliberális pártokkal az Európai Parlamentben egy olyan paktumot kötött, ami a migránsbetelepítési kvótának az elfogadásáról, Ukrajna további teljes mellszélességgel történő támogatásáról, illetve az uniós források felfüggesztéséről szól különféle jogállamisági kérdésekre hivatkozva – ezt már Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője mondta a paktumról. Ez értelemszerűen az a politikai álláspont, amit korábban láttunk akár a Momentumtól vagy akár a Demokratikus Koalíciótól, tehát nincsen új a nap alatt – tette hozzá. A szakértő szerint a Magyarországra nézve rendkívül hátrányos paktum elfogadásával Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői ugyanazon az úton és vonalon folytatják az európai aknamunkát, mint ahol Donáth Anna és Cseh Katalin abbahagyta. Ami ebből fontos üzenet, az az, hogy Magyar Péter a globalista elit része, teljesen betagozódott abba az elitbe, ami Magyarországon a békepárti álláspontot is meg akarja változtatni, és jól látható az álláspontjuk – összegezte Deák Dániel.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!