Az Allah Akbar-os bombafenyegetés teljes Magyarországot érinti

„A csepeli önkormányzat megnyitotta a napközis tábort a gyerekeknek és ideiglenesen levették a kordont a KIMBA-nal, amivel távol tartották a csepelieket. A gyerekek most a Csepeli Önkormányzat napközis táborában lehetnek, ahol az önkormányzat még az ebédet is biztosítja nekik. Országos akcióról van szó Budapesten és vidéken is vannak fenyegetések” – mondta el az Origonak Ábel Attila, Csepel volt alpolgármestere, aki éppen a kislányáért ment a bombariadót követően, amikor telefonon elértük. Az eseményeket folyamatosan frissülő cikkben követjük, Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón elmondta, 121 tanintézményben van bombariadó.

Nincs pánik, minden rendben van, szerintem senki nem vette komolyan, mármint olyan értelemben, hogy nem ijedtek meg az emberek. Nyilván az email az fenyegető, de itt minden rendben zajlik

- mondja Ábel Attila, aki azt is hozzáteszi, hogy a mai nap folyamán már nem lesz tanítás.

Szerinte Csepelen precízen zajlik minden, az iskolásokat busszal szállítják.

„Semmi gond nincsen, nem látok rémült gyerekeket, vagy felnőtteket” - mondja.

Fiam épp abba a suliba jár és egyből kaptunk kör emailt hogy azonnal vigye haza gyermeket aki tudja!

- írja egy csepeli szülő a Csepelinfo csoportban.

Egy érintett iskola közelében lévő bölcsődéből is haza kellett vinni a gyerekeket.

- írja egy másik.

Szegény gyermekek undorító, amit csinálnak remélem elkapják nem szabad engedni, hogy már az iskola se legyen biztonságos

- kommentálja egy újabb ember.

Csepelen, a legkisebb iskolában, a Szárcsában is riadó! Nemrég tért haza a fiam!

- írja egy másik kommentelő.

Nagy a pánik a kommentekben, mindenki azt próbálja kideríteni, hogy melyik iskola érintett

- egy másik szerint.

Az országos rendőrfőkapitány a nyomozásra a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) jelölte ki, egyben – az ügy mielőbbi felderítése érdekében – valamennyi területi szervet utasított a KR NNI-vel való soron kívüli együttműködésre.

Az M1 híradó úgy tudja, hogy egy úgynevezett eldobható e-mail címről érkezett a fenyegető levél. Délelőtt 10 óráig 32 intézménytől kapott szerkesztőségünk megerősítést arról, hogy ők megkapták a fenyegető levelet.