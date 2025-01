Legalább húsz iskolában van bombariadó Budapesten

Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzést tett közzé a hivatalos Facebook-oldalán a reggeli bombariadókkal kapcsolatban.

Legalább húsz budapesti iskolában bombariadó van – írja a Mandiner.

Az újbudai Gárdonyi Géza Általános Iskolát kiürítették, Csepel.info arról ír, hogy négy iskolájában van bombariadó a kerületben. A portál szerint az iskolák egy, valószínűleg Google-fordítóval megírt levelet kaptak.

Sajtóértesülések szerint a bombariadó több vidéki iskolát is érint, a Promenad24 értesülései szerint a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnáziumot is. A Telex arról ír, hogy érintett az Óbudai Gimnázium, és Soroksárról is hasonló hírek érkeztek.