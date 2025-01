Így reagáltak a külföldi lapok az országos bombariadóra

Ma reggel nem a megszokott módon indult a tanítás sok magyar iskolában, ugyanis rengeteg intézmény kapott radikális iszlamista levelet arról, hogy bomba van az épületükben. A délután egy órás tudásunk szerint mindez 268 iskolát érint, ez a szám azonban nagy valószínűséggel tovább fog nőni. A gyerekeket mindenhol biztonságba helyezték, a nagyobbak haza mehettek.

A hírről a APNews is beszámolt, ők arról írtak, hogy az e-maileket számos e-mail szolgáltatóról küldték, köztük olyan felületről is, amelyek biztosan külföldi háttérrel rendelkeznek.

A The Jerusalem cikkéből pedig az derült ki, hogy a Lauder Javne Közösségi Iskola is megkapta a fenyegető e-mailt, emiatt pedig azt az iskolát is teljesen kiürítették.

A magyar hatóságok közölték, hogy Szlovákiától kérnek segítséget, mivel korábban ott is történt hasonló tömeges bombafenyegetés

- írja az EuroNews.

A Hungarian Conservative oldal sem hagyta szó nélkül az esetet. A lap a fenyegető levelet is megosztotta az olvasóival, amelyben az áll, hogy „Budapest utcáit átitatja a polgárok vére, és épületek omlanak össze”

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az evakuálások során a gyerekek szinte semmit nem éreztek a fenyegetésből, így nem is pánikoltak. Miután a diákokat elhelyezték a közeli csarnokokban a szülők folyamatosan mentek értük, miközben a rendőrök az ellenőrzésük alatt tartották az érintett területeket.

Ennek ellenére a Budapest Business Journal honlapján az olvasható, hogy a fővárosban hatalmas káosz alakult ki és az iskolák dolgozói nem tudták kezelni a helyzetet. Természetesen ez mind nem igaz, kollégánk, aki a csepeli napközis tábornál elszállásolt gyerekek szüleit kérdezte, megtudta, hogy minden óramű pontossággal zajlott.

A szülők elmondták, hogy minden rendben ment, és pániknak semmi jele nem volt.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ahogy azt az Origo korábban beszámolt, hajnalban érkeztek az első bejelentések a rendőrségre arról az iskoláktól, hogy levelet kaptak, amelyben az áll, hogy intézményükben bomba van. Itt azonban fontos kiemelni, hogy az elsők, hiszen volt, ahol csak az első tanóra, nyolc óra előtt szembesültek a fenyegető üzenettel, amelyben többek között az áll:

Beszivárogtunk földjeitekre, és készen állunk arra, hogy bármelyik pillanatban lecsapjunk. Felbéreltünk embereket a közösségeinkből, és a saját erőforrásaitokat fogjuk használni, hogy elpusztítsunk benneteket…

A bejelentések időpontjai közötti eltérést minden bizonnyal egész egyszerűen abból ered, hogy ki mikor nyitotta meg a levelezőrendszert, akkor szembesült a levéllel.