Itt van minden, amit a csütörtöki Allah Akbar-os bombafenyegetésről tudunk

Bombariadó

Valószínűleg egy helyről származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe csütörtök reggel

- írta az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon a Bombariadók országszerte című közleményében. Közölték, hogy iskolákat fenyegettek meg, s ezzel kapcsolatban a rendőrség minden szükséges intézkedést megtesz. Azt kérték: aki ilyen küldeményt kap, értesítse a hatóságot, és a rendőrség utasításai szerint járjon el.

A fenyegetéssel összefüggésben a rendőrség közveszéllyel fenyegetés bűncselekmény miatt rendelt el nyomozást.

Fotó: ORFK / Tata, 2025. január 23. A rendõrség által közzétett képen átvizsgál rendõrök átvizsgálnak egy osztályt egy tatai iskolában 2025. január 23-án. A jelenlegi adatok szerint országszerte több mint 240 iskola érintett a reggeli bombafenyegetésben. Az ORFK közleménye szerint valószínûleg egy helyrõl származó, hasonló tartalmú elektronikus levél érkezett több oktatási intézménybe. Az eddig átvizsgált épületekben a kutatás során robbanószert, vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. MTI/ORFK

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője a csütörtök délelőtti Kormányinfón arról beszélt, hogy hajnal óta a miniszterelnök, a belügyminiszter és a titkosszolgálat vezetői egyeztetettek az iskolai fenyegetésekről.

A miniszter közlése szerint a tanítást nem függesztették fel, de az igazgatók saját hatáskörben dönthetnek az oktatásról.

Mindenhol garantáljuk a diákok és a tanárok biztonságát. Hiába bújnak külföldi szerverek mögé az elkövetők, a hatóságok el fogják kapni őket"

- mondta.

Gulyás Gergely hozzátette: kísérteties a hasonlóság a Szlovákiában történtekkel, ahol bebizonyosodott, hogy a fenyegetések alaptalanok voltak.

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Csütörtök este a kormányszóvivő is megszólalt. A közösségi oldalán Vitályos Eszter azt írta: jól látható, hogy hova vezet az elhibázott brüsszeli migrációs politika, ami miatt veszély fenyegeti egész Európát.

Ugyanaz a brüsszeli elit, aki Manfred Weber vezetésével büntetlenséget ígért Magyar Péternek, ha Brüsszel politikáját képviseli. Álhíreket terjesztenek és hazudoznak, ezzel pedig veszélybe sodorják Európát és benne Magyarországot is

- írta a kormányszóvivő.

Megrázó pillanatokat éltek át a tanárok és a diákok

Én nem is gondoltam, hogy ez igaz. Allah nevében írnak levelet, ez hihetetlen, és egyre több ilyet hall az ember"

– mondta az egyik csepeli iskola tanára.

A bombariadó következményeképp az iskolában először a tornaterembe vitték az összes gyereket, aztán átvitték őket egy központi helyre. A teljes épületet evakuálták, aztán a rendőrség speciális szakemberei vizsgálták azt át.

A gyerekek számára ez egy kaland, azt látják, hogy tanítás helyet játszanak. Nálunk szokott lenni tűzriadó, most is azt hittük, hogy erről van szó. Az iskola előtt sorakoztunk, és ott közölték velünk, hogy mi történt. Nagyon rendesek voltak, az új helyen meleg teával, kiflivel várták a gyerekeket."

A szülőket több helyről is tájékoztatták arról, hogy mi történt, így a közösségi oldalakon a csepeli csoportokból, ahogy az egyes iskolák is küldtek e-mail-t. Utóbbiak a Kréta rendszerből is küldtek üzenetet, ahogy a szülői fórumokon is terjedt a hír.