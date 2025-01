Bombariadó miatt üzletközpontokat kellett kiüríteni Székesfehérváron

Nem sokkal hat óra után bombariadó miatt kiürítették a város több üzletközpontját, így a Budai úti Interspart és az Alba Plazát is. Kutyás rendőröket is hívtak a bombariadók helyszíneire.

A rendőrség megerősítette, hogy nagy erőkkel vonultak a helyszínekre, és valóban bombafenyegetésről kaptak értesítést.

Sebestyén Mária rendőrségi szóvivő elmondta:

18 óra után pár perccel telefonon kaptunk egy bejelentést, hogy a Budai úti Intersparban és az Alba Plaza-ban bombát helyeztek el. A fehérvári egységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre és megkezdték a két üzletközpont kiürítését, mely rövid időn belül le is zajlott.

A rendőrök jelenleg biztosítják a helyszínt, és a bomba-kereső szakemberek érkezésére várnak - számolt be róla a FEOL.

Képünk illusztráció

Fotó: NurPhoto via AFP

Korábban arról is írtunk, hogy egy nagy párizsi nemzetközi repülőteret evakuált a rendőrség, mert egy betelefonáló azt állította, hogy bombát rejtett el az egyik mosdóban. Hasonló esetről számoltunk be augusztus elején, akkor az olimpián volt bombariadó.

Nyíregyházán májusban a Bánki Donát Műszaki Technikum diákjainak kellett elhagyniuk az iskola épületét bombariadó miatt, ugyanis egy telefonáló azzal fenyegetőzött, hogy fél 12-kor felrobban az ott elrejtett bomba.

Azonban a szakemberek átvizsgálták az egész épületet, de nem találtak semmit, ezért folyatódhatott a tanítás.

Bombariadó miatt kellett kiüríteni a szlovák bíróságokat is. Július elején is bombariadó volt a szlovákiai bíróságokon, akkor is átkutatták az összes bíróságot. Egy ismeretlen személy jelentette be, hogy bomba van egy bíróság épületében. Mivel nem pontosította, hogy melyikről van szó, a rendőrség az ország összes bíróságát átvizsgálta.