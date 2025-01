A bombariadó kapcsán megszólalt Székesfehérvár polgármestere is

Ahogy arról korábban beszámoltunk, január 14-én, kedden este bombariadó miatt riasztották a rendőrséget több bevásárlóközpontban Székesfehérváron. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a FEOL-nak megerősítette az eseményeket, és elmondták, hogy bombakereső kutyákkal átvizsgálják a helyszíneket.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is megszólalt az ügyben. Nyilatkozatában kifejtette:

Őszintén szólva, nehéz mit gondolni arról, aki azzal szórakoztatja magát, hogy egy telefonfülkéből bombariadókat jelent be, rengeteg embernek okozva ezzel riadalmat, teljesen felesleges bosszúságot. Ez a közösséget romboló egyszerű gonoszság, amire nincs mentség.

Majd hozzátette:

Rendőreinkben teljes a bizalmam, a nyomok alapján gyorsan kézre fogják keríteni az elkövetőt, aki ezután a törvény teljes szigorával kell szembenézzen.

A legjobb, amit a mostani helyzetében tehet, hogy feladja magát.

Korábban arról is írtunk, hogy egy nagy párizsi nemzetközi repülőteret evakuált a rendőrség, mert egy betelefonáló azt állította, hogy bombát rejtett el az egyik mosdóban. Hasonló esetről számoltunk be augusztus elején, akkor az olimpián volt bombariadó.

Nyíregyházán májusban a Bánki Donát Műszaki Technikum diákjainak kellett elhagyniuk az iskola épületét bombariadó miatt, ugyanis egy telefonáló azzal fenyegetőzött, hogy fél 12-kor felrobban az ott elrejtett bomba.

Azonban a szakemberek átvizsgálták az egész épületet, de nem találtak semmit, ezért folyatódhatott a tanítás.

Bombariadó miatt kellett kiüríteni a szlovák bíróságokat is. Július elején is bombariadó volt a szlovákiai bíróságokon, akkor is átkutatták az összes bíróságot. Egy ismeretlen személy jelentette be, hogy bomba van egy bíróság épületében. Mivel nem pontosította, hogy melyikről van szó, a rendőrség az ország összes bíróságát átvizsgálta.