Brüsszel kérésére Magyar Péter most a 13. havi nyugdíjat támadja

Orbán Viktor miniszterelnök a járvány idején, 2020 áprilisában jelentette be, hogy a kormány visszaadja a balliberális kormányok által elvett 13. havi nyugdíjat, amit a kormány 2021 óta, minden évben – a háború okozta gazdasági nehézségek ellenére is – ki is fizetett.

Brüsszel el akarja töröltetni a 13. havi nyugdíjat

Brüsszelnek azonban nem tetszik a 13. havi nyugdíj, és annak eltörlését, leépítését várja el a magyar kormánytól. A brüsszeli bizottság által megbízott OECD szakértő több más intézkedés mellett, a 13. havi nyugdíj eltörlését vetette fel. Ezt a kormány nem teljesítette. Sőt, a legutóbbi nemzeti konzultáció egyik kérdése is a 13. havi nyugdíj volt. A válaszadók 98%-a kiállt amellett, hogy a kormány Brüsszel követelése ellenére őrizze meg a 13. havi nyugdíjat. Ennek megfelelően

idén februárban is érkezni fog az emelt összegű 13. havi nyugdíj, amelyre több mint 530 milliárd forintot fordít a kormány.

Magyar Péter embere a 13. havi nyugdíj eltörléséről beszél

A TISZA programírójaként dolgozó Petschnig Mária Zita nemrégiben egy rendezvényen a párt terveiről beszélt, és elmondta, hogy nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat. Az említett rész 2:24:10 percnél hallható.

Petschnig Mária Zita felolvasott egy hozzá érkezett kérdést is, miszerint "mi a véleménye arról, hogy a 13. havi nyugdíj helyett tizenharmadik havi átlagnyugdíjat kapjon minden nyugdíjas?" Tehát az összes kifizetett nyugdíjat, osztva a nyugdíjasok számával.

Petschnig a kérdésre válaszolva ezt mondta:

hát ez jobb lenne, mint a mai rendszer. Ez igazságosabb lenne, mert a 13. az már nem lehet azt mondani, hogy közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlag nyugdíjat kap egy kis nyugdíjas, az neki valami fölzárkózás és a nagy nyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud meg mit kezdeni.

Petschnig amellett, hogy közgazdászként a TISZA programírója, Kéri László politológus felesége. Kéri László gyakran fogalmaz meg kritikákat a kormánnyal szemben, e mellett pedig nyíltan támogatja Magyar Péter párját, feleségével pedig gyakran tart előadásokat tiszás rendezvényeken.