Felháborodtak a lakók! Karácsonyék százéves gesztenyefákat vágatnának ki

„Tönkretették a Rozgonyi Piroskát, vegyék már tudomásul!” – háborodott fel egy már 50 éve a Római-fürdő területén élő úr azon a lakossági bejáráson, amit civilek, környezetvédők és helyiek tartottak a FŐKERT munkatársaival a Római-fürdő területén, ahol a fővárosi önkormányzat újabb, nagyszámú fakivágást tervez.

Védett, 100 éves fasor került veszélybe Fotó: Gyepes Ádám

Hatalmas a felháborodás a Római-parton, ahol újabb 40 fa kivágását tervezi a FŐKERT és a III. kerületi önkormányzat,

akik műszeres vizsgálatok nélkül, csupán szemrevételezés és kopogtatás alapján ítélték halálra a védett, 100 éves gesztenyefákat.

A lakosok aggodalma nem új keletű, a III. kerületi polgármester 2024-ben, az önkormányzati választások előtt írásban ígérte meg a helyieknek, hogy megakadályozza a Rómain a fakivágásokat, és megrendel egy újabb favizsgálati eljárást. Ehhez képest a választások után közvetlenül a polgármester ígéretével ellentétben ki is döntöttek több fát is. A helyiek emiatt úgy érzik, egy bizalmi válság alakult ki, hiszen ők olyan ígéretet kaptak korábban, ami nem valósult meg.

Gyepes Ádám képviselő is részt vett a lakossági bejáráson Fotó: Gyepes Ádám

„Biztosan vannak olyan fák, amik balesetveszélyesek, de itt vizsgálat címszó alatt mindössze annyi történt, hogy szemrevételezték és kalapáccsal megkopogtatták a fákat, az alapján döntöttek a Rozgonyi Piroskán és a környező utcákban 247 gallyazásról, 104 koronacsonkításról és 40 fakivágásról. Senki sem érti, hogy miért nem lehet szakszerűen elvégezni a vizsgálatokat” – mondta az Origónak Gyepes Ádám, az óbudai önkormányzat kormánypárti képviselője.

Szakszerű ápolásra lenne szükség, nem fakivágásokra Fotó: Gyepes Ádám

A lakossági bejáráson részt vett Bardóczi Sándor, a Fővárosi Önkormányzat főépítésze is, aki korábban az indokolatlan fakivágások ellen foglalt állást, most azonban nem tudta megindokolni, miért nem végeztek komoly műszeres vizsgálatot, miért csak ránézéssel és kopogtatással döntöttek a 100 éves fák kivágásáról. A lakók igyekeztek Burján Ferenc, zöld ügyekért felelős óbudai alpolgármester segítségét is kérni, tőle azonban azt a választ kapták, hogy ő elfogadja a fővárosi munkatársak véleményét. Burján ezután egy írást jelentetett meg az ittlakunk.hu óbudai oldalán, ebben arról ír, hogy „egy rendszeresen karbantartott fasor esztétikus látványt nyújt, miközben árnyékot biztosít az utak mentén, csökkenti a zajt és javítja a levegő minőségét. A gondozás magában foglalja a metszést, a talaj ápolását és a kártevők elleni védekezést is” – írta az alpolgármester.