Magyar diákok haltak meg Ausztriában: megrázta az országot az egyik legsúlyosabb busztragédia

A kőszegi középiskola és szakközépiskola rendszeresen szervezett sítáborokat, így volt ez 26 évvel ezelőtt, 1999. januárjában is.

Szörnyű buszbaleset történt Ausztriában 1999 januárjában

Fotó: Vas Népe

Országokat megrázó, szörnyű buszbaleset

Az iskola 1998-ban Szlovákiába szervezte a sítárbort, de arra évre olcsóbban találtak szállást Ausztriában. 1999-ben 49-en indultak el egy busszal Szombathelyről, több diákkal együtt a szülők is utaztak Ausztriába, ők külön autókkal mentek. A buszon főleg diákok utaztak, valamint tanárok és kísérő szülők. Ahogyan megérkeztek, elfoglalták a szállásukat a Limberg kastélyban, majd még aznap síeltek is.

Délután 5 óra körül döntöttek úgy, hogy visszamennek a szállásra. Voltak olyan diákok, akik mehettek volna a szüleikkel külön autóval, de inkább azt választották, hogy a barátaikkal utaznak együtt a buszon.

Deutschlandsberg közelében jártak, amikor egy lejtős, kanyargós útszakaszhoz értek.

Itt a sofőr észrevette, hogy nagy baj van, ugyanis nem működött a fék.

Próbálkozott a motorfékkel is, de valamiért nem tudott sebességet váltani. Két kézzel is próbálta a sebességváltót megmozdítani, de nem sikerült neki. A busz egyre csak gyorsult, a sofőrnek több autót is meg kellett előznie. Két kanyart még be tudott venni a közel 100 km/órás sebességgel haladó busszal, de a harmadikat már nem.

Megpördült, majd 15 métert zuhant a völgyben, majd egy családi háznál kettétört egy fát, és fejjel lefelé, az udvaron állt meg.

Fotó: MTI/Czika László

18 ember halt meg

A házban élők az akkori osztrák lapoknak elmondták, hogy először egy nagy robajt hallottak, utána csend lett, majd percek múlva nyöszörgéseket és sikoltozásokat lehetett hallani. Ők hívták ki a mentőket is, akik gyorsan kiértek a helyszínre a tűzoltókkal együtt. A buszból lángvágóval szabadították ki az embereket, sérülteket több város kórházába vitték.

17 ember a helyszínen meghalt, 1 pedig a kórházban.

A legidősebb halott 40,

a legfiatalabb 8 éves volt.

Eközben külön autóval a szülők már visszaértek a szállásra és ott várták a buszt. Ők csak később értesültek arról, hogy baleset történt.

A baleset Ausztriát és Magyarországot is megrázta, ezt jól mutatja az is, hogy a balesetben érintett hozzátartozók a két ország között ideiglenes útlevél nélkül, személyi igazolvánnyal is átléphették a határt.