David helyett egy darabig David jön - ki veszi át az irányítást Pressmantől a Szabadság téren?

A Trump elleni hadjárat katonája

David Holmes politikai-diplomata munkásságáról egyetlen magyar nyelvű cikk szól, méghozzá egy 444.hu-írás 2019-ből. A The Washington Post anyagából készített összefoglaló szerint Holmes kulcsszerepet játszott a Donald Trump ellen indított alkotmányos felmentési eljárásában. A demokraták által kirobbantott – úgynevezett – impeachment eljárás arra a vádra épült, hogy Trump hivatalban lévő elnökként az ukránoknak nyújtott katonai segélyt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy indítsanak eljárást akkori riválisa, Joe Biden fia ellen. Az ügyben Holmes-ra, aki ekkor az Egyesült Államok kijevi nagykövetségén politikai tanácsadóként dolgozott, főszerep hárult. Állítása szerint ugyanis fültanúja volt annak a telefonbeszélgetésnek Trump és az amerikaiak EU-nagykövete, Gordon Sondland között, melynek során Sondland azt mondta, hogy Zelenszkij imádja Trumpot, így kész eleget tenni a Bidenék elleni nyomozás megindításának is.

A The New York Times Holmes-ot bemutató cikke (Who Is David Holmes, the U.S. Embassy Official Who Testified on Thursday?) ugyanakkor számos meglepő információval és fordulattal egészíti ki a The Washington Post-ra támaszkodó 444.hu-s anyagot. A szöveg először is leszögezi, hogy Holmes politikai tanácsadói munkájához az is hozzátartozott, hogy részletes feljegyzéseket készítsen a magas rangú amerikai és ukrán tisztviselőkkel folytatott beszélgetéseiről. (Vélhetően ez a gyakorlat késztethette Holmes-ot arra is, hogy a Trump és Sondland között lezajló telefonhívás után azonnal a közvetlen főnökéhez forduljon a megszerzett információkkal.) Másodszor az állítólagos telefonhívásra egy kijevi étteremben, ebéd közben került sor. Holmes elmondása szerint pedig azért hallhatta a beszélgetést, mert Trump annyira hangosan beszélt, hogy Sondland a telefont kénytelen volt eltartani a fülétől. Az persze rejtély, hogy Sondland a telefon lehalkítása helyett miért inkább azt az utat választotta, hogy egy nyilvános étteremben eltartja a fülétől a készüléket. Ráadásul annak a Holmes-nak jelenlétében, akinek politikai tanácsadói feladatkörébe – a The New York Times szerint legalábbis – beletartozott az általa hallottakról részletes feljegyzéseket készíteni.