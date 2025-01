Deák Dániel: Magyar Péter és a brüsszeli elit az előrehozott választással destabilizálni akarja Magyarországot

Fotó: Facebook

Az előrehozott választás megszervezése indokolt lehet bármilyen szempontból a kétharmaddal kormányzó Fidesz számára?

Az előrehozott választás mindig politikai instabilitást eredményt, ezt látjuk most Németországban is, ahol a politikai káosz gazdasági válsággal is társul. Magyarország érdeke, hogy megmaradjon a politikai stabilitás, és az idei évben visszatérjen a gazdasági növekedés. Ez csak akkor érhető el, ha nincsen ciklus közbeni kapkodás, hanem a normál menetrendben, 2026-ban lesz Magyarországon választás. A Fidesz toronymagasan megnyerte a tavalyi választásokat, ezzel erős felhatalmazást kapott a választóktól, semmi sem indokolja, hogy előrehozott választást támogassanak.

Egy esetlegesen előrehozott választás mennyiben lenne ideális terep a narancsos forradalmakat világszerte ugyanabból a kottából újra meg újra ugyanúgy lejátszó globalista erők számára?

Magyar Péter és a mögötte álló brüsszeli elit abban reménykedik, hogy az előrehozott választás követelésével egyfajta színes forradalom robban ki Magyarországon, sikeresen destabilizálni tudják az országot. Voltak már korábban hasonló próbálkozások, ezek mögött mind a Soros-hálózat állt Magyarországon és a térségben is. Nem lenne meglepő, ha a mostani akció mögött is ez a hálózat állna.