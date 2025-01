Deutsch Tamás Magyar Péternek: mit érezne, ha az eszement felelőtlensége miatti valamelyik gyereke iskoláját érintené egy merénylet?

Deutsch Tamás, a Fidesz frakcióvezetője közösségi oldalán Magyar Péterhez írt nyílt levelet, amiben felidézte és eszement felelőtlenségnek nevezi, hogy Magyar Péter álhírt terjesztett a megbuktatott szír elnök állítólagos titokzatos repülőgéppel történő Magyarországra érkezéséről, amivel veszélybe sodorta Magyarországot. A kamuhír után december 15-én Párizsban a magyar nagykövetség kapott bombafenyegetést.

Magyar Péter az álhír terjesztéssel veszélybe sodorta Magyarországot. Fotó: Facebook

"Hiába a vergődése, hiába mentegeti magát, a helyzet mégis az, hogy a magára különösen jellemző felelőtlenséggel és a mindenki mással szembeni állandó utálkozásával rendszeresen a lehető legbugyutább, legőrültebb, sőt legveszélyesebb álhíreket propagálja szakmányban. A Facebook munkásságának gerincét is ezek az álhírek adják. Ilyen nyilvánvaló álhír (eredeti néven: szándékos szemenszedett hazugság) volt a megbuktatott szír elnök állítólagos titokzatos repülőgéppel történő Magyarországra érkezése is" - írta Deutsch Tamás, arra utalva, hogy Magyar Péter december 9-én Facebook oldalán arról posztolt, hogy „teljes titokban, a Terrorelhárítási Központ biztosítása mellett, egy szír utasszállító gép landolt a Liszt Ferenc Repülőtéren, miután Aszad elhagyta Szíriát”. Miután kiderült, hogy mindebből egy szó sem igaz, Magyar Péter kiegészítette azzal posztját, hogy "a hírt azóta cáfolták". Az ügyben nemzetbiztonsági vizsgálatot is indított az Alkotmányvédelmi Hivatal.

"Maga volt az, aki tolta a fakenewst, méghozzá ezerrel.

A veszélyes kamuhíre miatt akkor, egy hónapja Párizsban a magyar nagykövetség kapott bombafenyegetést, most pedig a jelenlegi információk szerint a mai napon több mint 240 magyar iskolát ért bombafenyegetés.

És maga mit csinál ebben a helyzetben? Megint csak magas lóról beszél, észt oszt és újabb álhíreket terjeszt. Magának az lenne a kutya kötelessége, hogy végre elmondja,

primitív politikai számításból álhírt terjesztett decemberben a bukott szír elnökkel kapcsolatban, kockáztatva azt, hogy ezzel veszélybe sodorja Magyarországot.

Belegondolt akár csak egy pillanatra is abba, hogy mi lenne akkor, ha a nemcsak fenyegetés, hanem merénylet is történne az őrült fakenews terjesztése, a felelőtlensége miatt? Belegondolt abba,

mit érezne, ha az eszement felelőtlensége miatti valamelyik gyereke iskoláját érintené egy merénylet?

Hát normális maga? (Sajnos tudjuk a választ.)" - írta a frakcióvezető Facebook oldalán.