Didergős hideg várható az év első hétvégéjén

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Csütörtök

Nyugat felől fokozatosan szakadozik és csökken a rétegfelhőzet, azonban az északkeleti megyékben továbbra is borult és párás idő várható. Északkeletre eső is érkezhet. A délnyugati, déli szél nagy területen megerősödik, a Dél-Dunántúlon akár viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet +1 és +12 fok között alakul, délnyugaton lesz a legenyhébb, míg északkeleten a leghűvösebb az idő.



Péntek

Reggelig több helyen várható csapadék: előbb eső, majd a csapadék vége felé havas esőre, helyenként hóra válthat. A délnyugati szél északnyugatira fordul, amelyet élénk, néhol erős széllökések kísérnek. Jelentős lehűlésre számíthatunk: reggel még 7 fok körül alakul a hőmérséklet, délutánra azonban mindössze 2 fok várható.



Szombat

Változóan felhős idő várható, jelentős csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél időnként élénk lehet. Éjszaka a hőmérséklet -7 és 0 fok között alakul, nappal pedig 0 és +5 fok közötti maximumokra számíthatunk.



Vasárnap

Az ég erősen felhős lesz, északon helyenként kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. A déli szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban -8 és -2 fok között, kora délután pedig +2 és +10 fok között várható.



Hétfő

Az ég erősen felhős vagy borult lesz, helyenként kisebb eső is előfordulhat. A déli, délnyugati szél élénk, néhol erős lehet. A hőmérséklet délutánra pedig 3 és 14 fok közé emelkedik.