Hétfő reggelre elérte a 2,6 milliót a felhasználók száma az Ügyfélkapu+-on, illetve 1,35 millióan töltötték le a DÁP alkalmazást, így már közel 4 millióan vehetik igénybe a szolgáltatásokat új és biztonságosabb módszerrel – mondta Both András, a Digitális Ügynökség vezérigazgatója.

Both András, a Digitális Ügynökség vezérigazgatója elmondta a Digitális Állampolgárság program aktuális eredményeiről és jövőképéről szóló sajtótájékoztatón, hogy statisztikai alapon úgy gondolja, a 3 millió ember aki a forgalom 97 százalékát adta, már átesett a regisztráción. Az eseményen Rédey Krisztina közigazgatási államtitkár és Bányai Zsolt, az IdomSoft Zrt. vezérigazgatója is részt vett.

Magyarország és az Európai Unió közös célok mentén halad a digitális állampolgárság területén

– mondta a vezérigazgató, aki felidézte, hogy az eIDAS 2. uniós szabályozás 2024 tavaszán lépett életbe, és hangsúlyozta, hogy a digitális állampolgárság már tavaly óta hozzáférhető.

Mint mondta, folyamatosan szélesítik a palettát, hogy a felhasználók a mobiltelefonjaikkal egyre több helyen igazolhassák magukat vagy intézhessék ügyeiket, ahogy ez tavaly szeptember óta már a rendőri igazoltatás esetén lehetséges.

Az is kiderült, hogy a Fővárosi Vízműveknél már lehetőség van a DÁP alkalmazással a bejelentkezésre, míg az MVM-nél is rövidesen élesedni fog a rendszer. Továbbá ismertették azt is, hogy folyamatosak az egyeztetések az MNB-vel és a bankszövetséggel, hogy segítsék a bankok átállását a DÁP alkalmazás használatára.

A hagyományos, szektorbeli azonosítási módokkal továbbra is be lehet lépni a különböző felületekre, így a DÁP alkalmazással való bejelentkezés csak egy lehetőség, amit felajánl a szolgáltató

− fogalmazott a Digitális Ügynökség vezérigazgatója.

Ezeket az újításokat vezetik be idén a Digitális Állampolgár alkalmazásban:

Minősített elektronikus aláírás (év eleje) Szelfis azonosítás (év eleje) Új digitális okmányok, TAJ, Adószám, Lakcím, Személyi azonosító szám, Jogosítvány (év eleje) Személyes megjelenéskor azonosítás állami szereplőknél (első félév) Online bejelentkezés a piaci szereplőkhöz: közmű, telekommunikáció, bank (2025. június 1.) Megújuló állami alkalmazások, ilyen az EgészségAblak, NAV, MÁV (folyamatos) Első életesemény: gépjármű adás-vétel (július 1. a határidő) Elektronikus igazolások: társadalombiztosítás, jövedelemigazolás (második félév) Értékesítési rendszer: lejárt okmányokról, egészségügyi dokumentumokról (első félév) További biztonsági intézkedések: email értesítés, telefonos bejelentkezés (folyamatos)

A „digitálisan kevésbé érett embereknek” segíteni kell, és lesznek is ilyen programok – hangsúlyozta újságírói kérdésre Both András. Hozzátette: alapvetően akinek van Ügyfélkapuja, annak nem jelent gondot, hogy regisztráljon Ügyfélkapu+-ra. Ettől függetlenül mint mondta, az emailen keresztüli hitelesítést továbbra is meghagyják lehetőségként, elmondták, ez január 14-15-én élesedik várhatóan. Hangsúlyozták, ettől függetlenül továbbra is a két faktoros, valamint az autentikátorral való hitelesítést javasolják.

A jelenlegi Ügyfélkapu semmilyen szempontból nem felel meg az eIDAS2.0-nak, az Európai Unió elektronikus azonosítás és bizalmi szolgáltatásokra vonatkozó frissített szabályozásának, ezért is volt szükség a váltásra

– fogalmazott Rédey Krisztina közigazgatási államtitkár.