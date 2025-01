Dömötör Csaba: Nem fogunk engedni Magyarország számára fontos ügyekben

Például arról, hogy mi Európa álláspontja az új háború helyzetben. Amerika most már békét kötne, erről még sincs több órás vita itt ebben a Házban. Az elmúlt hetekben megakadályozták azt is, hogy vita legyen Reynders biztos pénzmosási botrányáról, miközben ő élet és halál ura volt a jogállamisági kérdésekben. Megakadályozták azt is, hogy vita legyen a Facebook cenzúrájáról, miközben ez már nemcsak egy sejtés, hanem megvalósult tény, több millió európai véleményét fojthatták el tényellenőrnek nevezett cenzorok.