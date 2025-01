Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője szerint az Amerikai Egyesült Államok 47. elnökének beiktatási beszéde azokra az ígéretekre épült, amelyekről már a kampányban is beszélt. „Donald Trump beiktatási beszéde megfelelt az elvárásoknak, amiket mi magyarok és világszerte az emberek támasztottak vele szemben a választási kampánya, vagy az alapján, ahogy első ciklusa alatt szolgálta az emberi érdekeket. Egy új felfogást hozott a világba” – mondta lapunknak az elemző, aki emlékeztetett rá, hogy Trump az első ciklusa alatt nem indított háborút, és szerinte az orosz-ukrán háború sem tört volna ki Donald Trump elnöksége alatt.

Pálfalvi Milán elemző szerint Trump nem árult zsákbamacskát.

„A várakozások megalapozottak voltak, a beiktatási beszéd méltóságteljes beszéd volt, elemeit tekintve azokra az ígéretekre épült, melyekről a kampányban is beszélt, nem árult zsákbamacskát. Mivel már korábban is egy megbízható ember képét mutatta, joggal bízhatunk abban, hogy ezeket az ígéreteket végre is fogja hajtani” – mondta Pálfalvi Milán.

„Nekünk magyaroknak, mint ahogy a világnak is, ez egy új korszak kezdete.

Nekünk azért különösen értékes ez a korszak, mert mindvégig ott álltunk Donald Trump mellett, és nem csak eszmeiségben, hanem gyakorlati értelemben is segítettük az ő újbóli hatalomra kerülését.

Annak érdekében, hogy mindazok a célok, amelyek Amerikát a jövőben meghatározzák, Magyarország már a kampány során sokat tett, gondoljunk csak a béke kérdésére. Orbán Viktor a világban a béke nagykövete. A magyar kormányfő békemissziója megalapozta Vlagyimir Putyin bejelentését, miszerint kész az ukrán konfliktus rendezésére a beiktatott amerikai elnökkel. Nekünk magyaroknak, miután a béke pártján állunk, Trump beszéde egy siker. A sikert persze csak azzal a kiegészítéssel lehet megemlíteni, hogy még a béketárgyalások előtt állunk. Fontos emlékeznünk rá, hogy a szörnyű emberáldozatok és a gazdasági károk nem történtek volna meg, és bíznunk kell abban, hogy a békét hozza el Trump” - fogalmazott az elemző, hozzátéve, hogy egy új korszak kezdődik, és 2025-ben ennek fényében a legjobbakat remélhetjük.