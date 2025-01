Így kezdjen el edzeni, különben nagy baj lehet

Nagy Patrik atlétikaedzőt a Veol.hu-n mondta el, hogy hogyan érdemes elkezdeni az év elején mozogni. Ez azért fontos, mert nagyon sok ember fogadja meg szilveszterkor, hogy változtat az életmódján, egészségesebben él, táplálkozik, és a leginkább többet mozog. Utóbbi azonban komoly veszélyeket rejt magában. A lap 8+1 pontban szedte össze helyes utat.

1. Hiba, ha nincs tervünk vagy célunk

Versenyezni akarunk, vagy az egészségmegőrzés az elsődleges szempont? Abból a szempontból mindegy, hogy mindig legyen tervünk vagy célunk.

2. Egyből belecsapni a lecsóba

Szintén fontos szempont, illetve komoly hiba, hogy a fokozatosság elvét mindenkinek figyelembe kell vennie, különösen azoknak, akik teljesen kezdők, vagy hosszabb leállás után kezdenek újra futni.

3. Egyhangú futások

A versenyzéssel foglalkozók tudják, hogy a jó formát változatos iramú futásokkal, edzésekkel lehet elérni.

4. Nem hallgatunk másokra

Akár edzőt is megkérdezhetünk, online formában is van erre lehetőség, és ott vannak az okoseszközök, amelyek közül több már személyre szabott edzésprogramot is tud nyújtani.

5. Nincs nyújtás, bemelegítés vagy levezetés

Ezek mostoha dolgok, rengeteg embernél kimaradnak.

6. Hiányzik a megfelelő cipő

Nagy a kínálat, és nem mindegy, hogy ki melyik lábbelit választja. Van cipő aszfaltra és terepre, illetve fontos, hogy lábunknak megfelelőt vásároljuk meg.

7. Nem figyelünk testünk jelzéseire

A túlterhelés mindenképpen kerülendő, már azért is, mert a fáradt szervezet nem fejlődik, nem épül be az edzés.

8. Nem iszunk futás közben

Itt megint a testünk jelzéseire kell figyelni, és eljön az a pont, hogy bizonyos táv, illetve idő felett kötelező folyadékpótlás van.

