Egy nap után előkerült a 11 éves fiú Ikerváron

A kisfiút a szombathelyi Fő téren felismerték és szóltak a szüleinek.

Délután megérkezett hozzám a várva várt hír, épségben van a fiam. Mi azonnal indultunk Adriánért, aki már velünk van. Nagy megkönnyebbülés ez mindenkinek"

- mondta a helyi online portálnak a gyerek Kőszegen élő édesapja.

Adrián Ikervárról, a gyerekotthonból Szombathelyre utazott, ahol felszállt a Kőszegre tartó járatra. Ekkor látták utoljára, legalábbis egy napig. Mint kiderült, nem jellemző rá a csavargás. Olyan előfordult már, hogy elbújt, de sosem tűnt el egy napra. A rendőrség azonnal közzétette a felhívást, hogy keresik és a közösségi portálon is sokan aktivizálták magukat.

A gyereken csak egy pulóver volt, kabátot nem vett fel. Telefon ugyan volt nála, de csak egy olyan készülék, amelybe SIM kártyát nem tettek és az internethez sem férhet hozzá vele, így nem lehetett bemérni.

Eközben az édesanyja is égen-földön kereste. Felhívta a rokonaikat, barátaikat, sőt még a helyi kórházba is betelefonált, hogy nem került-e be a kisfia, de senki sem látta. Adrián testvére is az ikervári otthonban lakik. Amíg ő az utcán kóborolt, testvére az intézményben maradt. Azt nem tudni, miért szökött meg a kisfiú a gyermekotthonból.