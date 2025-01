Egyre több vállalat választja a költséghatékony hibrid könyvelést

A vállalatok növekedésével egyre összetettebbé válik a pénzügyi adminisztráció és a könyvelési feladatok kezelése, ami azt is jelentheti, hogy a belső könyvelési folyamatok nem követik a cég fejlődésének ritmusát. Az ICT Európa Finance Zrt. szakmai igazgatója szerint ezért is lehet 2025-ben az egyik legjobb cégvezetői döntés a hibrid könyvelés bevezetése, amely új dimenziót hozhat az adott vállalat életében. A hibrid könyvelés egy innovatív megoldás, amely a főkönyvelői feladatok kiszervezését jelenti.



Elsődleges előny a költséghatékonyság



„Tapasztalataink szerint azok a cégek, amelyek kiszervezik a főkönyvelést, amellett, hogy szélesebb körű szakértelmet kapnak, biztonságosabb és hatékonyabb működést érnek el, és jelentős költségeket is megtakaríthatnak” – hangsúlyozza Szabó Csaba. „A költséghatékonyság a bérköltségek és egyéb juttatások megtakarításából, illetve a legális adóoptimalizálási lehetőségek felismeréséből és azok maximális kihasználásából származik. A főkönyvelés kiszervezésével a vállalkozások több időt és erőforrást tudnak a fő üzleti tevékenységeikre fordítani. A könyvelési adminisztrációval járó terhek csökkentése ezzel együtt javítja a hatékonyságot és a termelékenységet” – tette hozzá a szakértő.



Egy teljes csapat szaktudása a vállalat mögött



A hibrid könyvelést igénybe vevő vállalkozásoknál a napi könyvelési feladatok házon belül maradnak, de a főkönyvelői támogatást egy tapasztalt, dedikált főkönyvelő biztosítja, aki mögött egy teljes szakértői csapat áll. Az univerzális szaktudás állandó támogatást nyújt a komplex pénzügyi kérdésekben vagy adózási kihívások kezelésében.



Az ügyviteli szolgáltató szakmai igazgatója kiemelte azt is, hogy a hibrid könyvelésnek köszönhetően megszüntethetők a belső HR-kockázatok, hiszen szabadságok, betegségek esetén mindig elérhető egy magasan kvalifikált szakértő.



Rugalmasság és biztonság



A hibrid könyvelés teljes mértékben alkalmazkodik az ügyfelek meglévő igényeihez. „A szakértői csapat bármilyen könyvelési rendszerben képes dolgozni, amit az ügyfél biztosít, vagyis a szolgáltatás igénybevétele nem jelent új szoftverigényt” – hangsúlyozta az ICT Európa Finance Zrt. szakmai igazgatója.



Szabó Csaba az innovatív megoldás előnyei között említette, az anyagi felelősséget vállalást is. „Ez garantálja, hogy a könyvelési folyamatok megfelelnek a legszigorúbb szabályozásoknak, és minimalizálja az esetleges hibákból fakadó kockázatokat, további biztonságot és nyugalmat nyújt a cégvezetők számára” – tette hozzá.



Az ICT Európa csoportról:



„Cégünk, az ICT Európa csoport egy olyan magyar tulajdonban lévő ügyviteli szolgáltató, amely több, mint 175 fős szakmai stábjával a magyar KKV - és nagyvállalati szektor fejlődésre vágyó, stratégiai gondolkodású szereplőinek nyújtja azt a szolgáltatási színvonalat, ügyfélélményt, komplex tanácsadói támogatást, amelynek eredményeként biztonságra és versenyelőnyre tehetnek szert” – fogalmazott Szabó Csaba szakmai igazgató.



Az ICT Európa vállalatcsoport a Russell Bedford International tagvállalata. A globális tanácsadó hálózat 290 irodával van jelen a világon, tagvállalatai a saját területükön meghatározó és piacvezető cégek. A Russell Bedford szigorú minőségbiztosítási elvárásai jelentik a garanciát, hogy az ügyfelek a világ bármely pontján ugyanazt a minőségű szolgáltatást kapják.