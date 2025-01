Miért akar éppen most előrehozott választást Magyar Péter?

Magyar Péter az újévi beszédében állt elő az előrehozott választás ötletével, amit azóta is folyamatosan napirenden tart, rendszeresen posztol közösségi oldalán a témában. Egyik Facebook-bejegyzésében például ezt írta: "Legyen új választás Magyarországon! Hozzák előre a választás napját a lehető legkorábbi időpontra, hogy ne fecséreljen az ország több időt feleslegesen. Nincs még egy évünk. A magyar embereknek nincs hova hátrálnia!" Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy Magyar Péter miért követel ilyen vehemensen előrehozott választásokat, miközben

pártja még az időközi választásokon sem mérettette meg magát, hiszen rettegtek attól, hogy súlyos vereséget szenvednek.

Ahhoz, hogy bármilyen esélyük legyen az előrehozott választásokon, rövid idő alatt kellene találniuk 106 egyéni jelöltet, ami lehetetlen feladatnak tűnik. A jelölteket meg kellene ismertetni a nyilvánossággal, kitalálni a kampánystratégiát és egy vállalható programot letenni az asztalra, mindezt úgy, hogy a Tisza belső köre annyira nem bízik egymásban, hogy folyamatosan magnóra veszik a beszélgetéseket. Minél tovább bővül a párt, annál nagyobb lesz a bizalmatlanság is a tagok között, hiszen az újonnan érkezők mindegyike kockázatot jelent.

Nem lehet tudni, hogy éppen ki vesz majd fel és szivárogtat ki egy kellemetlen beszélgetést, esetleg mivel a jelöltek kiválasztására kevés idő jut, olyan szereplőket is elindít a párt, akiknek később a múltjából súlyos dolgok kerülnek elő.

Ezt bizonyára Magyar Péter is tudja, ezért nem is tűnik logikusnak, hogy önszántából akarna idejekorán választásokat, pedig most éppen azért kardoskodik. Arra viszont emlékezni kell, hogy Magyar Péter nem azt teszi, amit akar, hanem azt, amit a gazdái megkövetelnek tőle. Donald Trump megválasztásával veszélybe került a háborúpárti többség, a békepárti országok szövetsége egyre erősödik és Brüsszel számára félő: amennyiben nem cselekednek hamar, véget érhet a háború Ukrajnában. A szemükben jelenleg Magyarország az egyik legnagyobb akadálya annak, hogy korlátlanul küldhessék a pénzt és a fegyvereket Volodimir Zelenszkij rezsime számára, de a migránsok beengedésének kérdésében is a magyar kormány képzi az egyik utolsó akadályt.

Donald Trump beiktatásával Brüsszel még nehezebb helyzetbe kerül, így kulcsfontosságú számukra, hogy minél előbb háborúpárti és migránspárti fordulat álljon be Magyarországon.

Ehhez most legújabb bábjukat, Magyar Pétert kívánják felhasználni, akit Manfred Weber már a zsebében tudhat, hiszen mint ismert, Magyar Péter minden brüsszeli kérésnek eleget tesz, cserébe pedig továbbra is mentelmi joga mögé bújva kerülheti el a felelősségre vonást. Brüsszel egyre türelmetlenebb, a várakozást megunták, így Magyar Péter azt a feladatot kapta, hogy mindent kövessen el az előrehozott választások kiharcolásáért. Egy brüsszeli bábkormánnyal Magyarországon ugyanis elhárulna az egyik legnagyobb akadály azelőtt, hogy továbbra is ontsák az eurómilliárdokat, különböző erőforrásokat és fegyvereket Kijevnek, illetve lehetőségük nyílna megnyitni Magyarország határait is az illegális migráció előtt.