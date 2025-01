Plédekbe csavarva ásta el édesanyja holttestét egy monori férfi

Dr. Bebes Zoltán arról beszélt, hogy 2023-ban a balatonföldvári rendőrörs körzeti megbízottjainak gyanús lett, hogy egy korábban mindig rendőrségi ügyekbe keveredő nő eltűnt. Mivel az asszony rokonai más megyékben éltek, a nő pedig hajléktalan életmódot folytatott, eltűnését nem vették észre azonnal. Az asszony ellen azonban körözési eljárás is folyamatban volt, ennek kapcsán a rendőrség nyomozni kezdett. A rendőrség látókörébe került egy 69 éves szóládi férfi, akinél a nő többször is aludt majd azt is megtudták a rendőrök, hogy a férfi többször bántalmazta az asszonyt. Mikor felmerült a gyanúja annak, hogy az asszony már nincs életben, nyomozást rendeltek el a rendőrök 2024 márciusában, a holttestet azonban nem találták meg. 2025. január 15-én végül le lehetett szűkíteni egy nyomozás alapján a keresett nő holttestének helyét.

Végül a szórádi férfi udvarában női csontokat találtak elásva.

A szóládi férfi saját kertjében ásta el az asszonyt. Fotó: police.hu

A férfit előállították és őrizetbe vették, gyanúsítotti kihallgatása során pedig beismerte tettét.

Hosszas nyomozás után őt is elkapták a rendőrök. Fotó: police.hu

Elmondása szerint egy alkalommal arcon ütötte a nőt, aki nekiesett egy vasoszlopnak, majd nem adott életjelet. A holttest mellett ásott egy gödröt, és abba helyezte bele holttestet. A férfi előzetes letartóztatásáról ma dönt a Kaposvári Járásbíróság.