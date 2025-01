Emelkednek a nyugdíjak, érkezik a 13. havi kifizetés - mutatjuk a részleteket

Januártól 3,2%-kal emelkedtek a nyugdíjak, és ez éves szinten 90 ezer forintos emelést jelent egy átlagnyugdíjnál - emlékeztetett a Magyarország Kormánya Facebook-oldalra feltöltött videóban a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese. Zsigó Róbert hozzátette: februárban érkezik az emelt összegű 13. havi nyugdíj is. Ahogyan azt az Origo is megírta korábban, miután ebben az évben 3,2 százalékos inflációra számítanak, a nyugdíjemelés mértéke is ekkora. Ez 234 ezer forintos átlagnyugdíj esetében havi mintegy 7500 forintos, éves szinten csaknem 90 ezer forintos emelést jelent.

Az első emelt összegű nyugdíjat január 10-én utalják a nyugdíjasoknak. Februárban pedig az emelt összegű 13. havi nyugdíj is érkezik az idősekhez.

A kormány 2025-ben is garantálja a 13. havi nyugdíjat

Korábban arról is beszámoltunk, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője arról tett közzé információkat a közösségi oldalán, hogy mikor kapják meg a nyugdíjasok a 13. havi nyugdíjukat.

A nyugdíjasok védelme becsületbeli ügy. Az idei költségvetés garantálja a 13. havi nyugdíj kifizetését, így azt februárban minden érintett megkapja majd

– írta a posztjában.

A kép illusztráció!

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Nyitrai Zsolt: A nyugdíjasok 2025-ben is számíthatnak ránk

„Az Orbán Viktor vezette polgári kormány számára a nyugdíjasok helyzete becsületbeli ügy. Szövetséget kötöttünk velük, mindig kiállunk az érdekeikért és megvédjük a juttatásaikat. 2010 óra duplájára nőtt a nyugdíjak összege, és visszaadtuk a baloldal által korábban elvett 13. havi ellátást” – mondta el Nyitrai Zsolt egy korábbi videóban. Hozzátette:

Brüsszel el akarja venni a 13. havi nyugdíjat, de mi ezt nem fogjuk hagyni. A 2025-ös év a béke költségvetését hozta el, januárban további 3,2 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, és az idősek idén is megkapják a 13. havi járandóságukat, amelynek kifizetését állandósítottuk. Ebben az évben is marad a rezsivédelem, és folytatódik a kormányzati Gondosóra program. Magyarország kormánya összességében 7200 milliárd forintot fordít nyugdíjra és nyugdíjszerű ellátásokra 2025-ben.

Végül így zárta szavait: „idős honfitársaink a 2025-ös esztendőben is számíthatnak ránk. Magyarország meg tudja csinálni!”