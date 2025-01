Erős széllel érkezik a felmelegedés

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Kedd

Borult, párás idő várható, helyenként előfordulhat hószállingózás, szitálás vagy ónos szitálás. A légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet maximuma -3 és +1 fok között alakul.



Szerda

Általában borult, párás időre számíthatunk, de a Dunántúlon időnként felszakadozhat a felhőzet. Keleten gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék is kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, bár a Dunántúlon időnként élénk széllökések is lehetnek. A hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.



Csütörtök

Erősen felhős, párás időre van kilátás. Szórványosan fordul elő eső, szitálás, a hegyekben még havas eső. A déli, délkeleti szél megerősödik, mellyel több fokkal enyhébb levegő áramlik hazánk térségébe: délután már +5, +12 fok valószínű.



Péntek

Fokozatosan csökken a felhőzet, már csak elszórtan alakul ki zápor. 6 és 12 fok közötti enyhe idő ígérkezik. A délnyugati szél gyakran lesz élénk.



Szombat

Változóan felhős idő várható. Reggel pára- és ködfoltok alakulhatnak ki, amelyek helyenként tartósabban is megmaradhatnak. Jelentős csapadék nem valószínű. A délnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet hajnalban -1 és +5 fok között, délután 6 és 15 fok között alakul.