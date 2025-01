Így fog kinézni a felújított Citadella - fotók

A Nemzeti Hauszmann Program Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint a díszfák között olyan ritkaságok is vannak, mint a szürke juhar vagy a perzsa varázsfa.

Nagy figyelem az értékes növényzet védelmére

A fák többsége 20 éves előnevelt egyed, ezek súlya elérheti a 300 kilogrammot is. Termetes földlabdával rendelkeznek, így a végleges helyükre emelésükhöz daru segítségére volt szükség. A fák elültetésére a téli, havas időszak is alkalmas, hiszen a növény ilyenkor nyugalmi állapotban van, és a beültetést követően van ideje felkészülni a tavaszi rügyfakadásra.

A kertészek nagy figyelmet fordítanak az építési területen korábbról ott található értékes növényzet védelmére is, így a Citadellára látogatók a jövőben is élvezhetik az erőd gránátalmafájának látványát és termését egyaránt. Az újjászülető Citadella belső parkját, az erődöt körülvevő sétányt, valamint a Lődombot a fák és cserjék mellett virágos és nyírt gyepszőnyeg, rózsák és levendulák, futónövények, valamint szőlőtőkék is gazdagítják.

A növények kiválasztásánál elsősorban a négy évszakos esztétikus látványra törekedtek.

Olyan fajokat választottak, amelyeket tavasszal és nyáron gazdag virágzat, a lombhullatás utáni időszakban pedig érdekes törzsek és termések díszítenek. Az erődfalak által körbezárt park kialakításánál a fenntarthatóság is fontos szerepet kapott. Az öntözőrendszer vizét az erre a célra kialakított csapadékvíz-tároló adja. A lapostetőket zöldtetőként alakítják ki, a napsütötte részekre pedig szárazságtűrő növények kerülnek.

A munkálatok végeztével, 2026 elejére a zöldfelület a másfélszeresére, 20 ezer négyzetméterre nő,

az erődfalon belül egy új és mindenki számára nyitott, több mint hatezer négyzetméteres közparkot alakítanak ki, amelyben egy kávézó, fagylaltozó és ajándékbolt is helyet kap. Az ágyútoronyban pedig a magyarság szabadságküzdelmét bemutató kiállítás nyílik, a Szabadság Bástyája címmel.

