Addig nem alszanak el ma a rendőrök, amíg minden megfenyegetett magyar iskolát át nem vizsgálnak

Az Országos Rendőr-főkapitányság minden bűnügyi rendőrfőkapitány helyettesnek soron kívüli adatszolgáltatási kötelezettséget írt elő. Az e-maileknek az elemzése, az e-mailek fejlécének az elemzése elkezdődött, és nem csak az e-mailekben folytat a rendőrség vizsgálatot és adatgyűjtést, hanem a kamerafelvételeket is vizsgálja, kamerakutatást is végez, pontosan azért, hogy a térfigyelő kamerákban, az iskolák közelében, az elmúlt órákban történt-e valami olyan mozgás, valami olyan gyanús esemény, hogy valaki esetleg egy bombát, vagy valami ismeretlen tárgyat akar bejuttatni az iskolák területére. Tehát nem csak az e-mailekből indul a nyomozás, hanem a térfigyelő kamerák felvételeiből is.

A nyomozás közveszéllyel fenyegetés miatt indult el. Ez a büntető törvénykönyv 338. szakaszában szabályozott, hogy aki köznyugalom megzavarására alkalmas, olyan valótlan tényt állít vagy híresztel, amelyik ebben az esetben ez a bombafenyegetés, az akár súlyos börtönbüntetést is kaphat, tehát ebben a tényállásban nyomoz a rendőrség.

„A gyermekek biztonsága a legfontosabb. Az ember ezt mondja családapaként is és mondja a Belügyminisztérium államtitkáraként is. Nekünk az a legfontosabb, hogy minden magyar gyermek, akit bevittek reggel az iskolába, biztonságban legyen, az a legfontosabb, hogy ezt a helyzetet a mai nap folyamán megoldjuk, minden iskolában ott legyenek a rendőrök. Arra törekszünk, hogy holnap egy biztonságos iskolakezdés legyen, de ez csak akkor történhet meg, ha mindenhol a rendőrség ezt az alapos kutatómunkát elvégzi. Azért dolgozunk, hogy továbbra is minden magyar ember, és főleg minden magyar gyermek és iskolában dolgozó pedagógus biztonságban érezhesse magát” – mondta el Rétvári Bence.

A jelenlegi tudásunk szerint minden magyar diák és minden iskolában dolgozó szülő pedagógus biztonságban érezheti magát, nincs ok pánikra, minden információ arra irányul, hogy az e-mailben megfogalmazott fenyegetések alaptalanok

- ezt már az ORFK szóvivője mondta.