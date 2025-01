Ferenc pápa a Vatikánban fogadta Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot

Ferenc pápa a Szent Péter téren

Vasárnap a Róma és Nápoly közti Montecassino bencés apátságában tettek látogatást. Hortobágyi T. Cirill elmondta, hogy Oros apát 1212-ben imaszövetséget kötött Adenulf apáttal és a montecassinói szerzetesekkel, hogy január 25-én, Szent Pál megtérése napján, a pannonhalmi szerzetesek őértük imádkoznak, ők pedig a magyar szerzetestársakért.

A hagyományt most helyben elevenítettük fel. Imádkoztunk Szent Benedek sírjánál, és meglátogattuk azt a monostort, ahol a Reguláját írta, és ahonnan elterjedt a bencés spiritualitás az egész világon

- tette hozzá.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke, Kandrács Gábor az MTI-nek elmondta, hogy a pannonhalmi évfordulóra kiadott emlékérem részét képezi annak a támogatási programnak, amellyel az MNB a kulturális, történelmi eseményeket igyekszik felkarolni.

Az emlékérem törvényes fizetőeszköz, ugyanakkor jelentős eseményhez kötődő emlék is

- hangoztatta.

Az érmet Bitó Balázs ötvös, éremművész készítette, aki szintén tagja volt vett a Ferenc pápánál járt delegációnak.

