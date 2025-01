Kiderült, miért nem mertek elindulni Magyar Péterék az időközin

Magyar Péter nemcsak az újságíróktól, hanem a választóktól is retteg

Fotó: Magyar Nemzet

A harmadik pont alapján vereséggel ér fel az is, hogy a szavazatszámok ismeretében most mind Magyar Péter, mind az említett háttérintézmények magyarázkodni kényszerülnek: a Tisza Párt azért, mert úgy látszik, mégsem tégláról téglára halad. Sőt, Magyar Péterék Tolna Vármegye 2-es számú körzetében az EP-választáson is alulteljesítettek, távolmaradásukkal pedig csak egy újabb vereség közvetlen következményeit kerülték el – fogalmaztak.

Az időközi választás negyedik, országos tanulsága az, hogy a 2024-es EP-választás után ismét megerősítést nyert a jobboldal békepárti politikája: ahogy akkor, úgy most sem tudott egyik baloldali erő sem ennél kedvezőbb ajánlattal élni a választók felé.

Az ötödik szerint Csibi Krisztina nagyarányú győzelme rámutat arra, hogy a kormányoldal jó pozícióból tud nekirugaszkodni a következő országgyűlési választást megelőző évnek, egyben arra is, hogy a választók többsége a baloldali politikai erőkkel ellentétben egyáltalán nem látja szükségét egy esetleges – minden észszerű indokot nélkülöző – előrehozott választásnak, a háború eszkalációjának, a rezsicsökkentés eltörlésének vagy a családtámogatási rendszer szűkítésének.

A szomszédos Ukrajnában dúló háború reménybeli lezárása, és az ennek nyomán realizálható konjunktúra tovább erősítheti a jobboldal pozícióit 2025-ben – írja az Alapjogokért Központ.