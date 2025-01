Meggyilkolta a feleségét egy fóti férfi

A 60 éves férfi szerda éjszaka egy vita után

többször megszúrta a feleségét a fóti otthonukban.

Nem sokkal később bement egy fővárosi rendőrkapitányságra, ahol elmondta, mit tett. A rendőrök a fóti házban megtalálták az 54 éves nő holttestét.

Képünk illusztráció!

Fotó: Origo - Csudai Sándor

A férfit őrizetbe vették a rendőrök és emberölés miatt kihallgatták.

Ahogy azt korábban megírtuk, egy többszörösen büntetett előéletű hajléktalan férfi többször megverte élettársát. A férfi féltékenysége és gyakori italozásai súlyos erőszakhoz vezettek, ami végül a nő halálát okozta. A férfi brutális támadása után hajléktalan társát a holttest eltüntetésére kérte meg, aki nem mert ellenkezni, mert ő is félt a férfitól.

Decemberben egy nő jelentette be a rendőrségnél, hogy bántalmazta az anyját, aki nem ad életjelet. A rendőrök a helyszínen, egy csepeli családi háznál elfogták a bejelentőt, a feltételezett elkövetőt, egy 58 éves nőt. A BRFK emberölés gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

Arról is írtunk, hogy egy 37 éves férfi meggyilkolta az anyját és az apját az újpesti otthonukban. A rendőrök pénteken délelőtt találták meg a holttesteket a házban, a gyilkost 1 órán belül elfogták.

Először az anyjával végzett, majd az apját is lelőtte egy kamasz lány Kansasben is. Daejona Holmes rendszeresen nézett olyan filmeket az interneten, amelyekben gyerekek a saját szüleikkel végeznek változatos módszerekkel. Olyan zenéket is hallgatott, amik arról szóltak, hogy holtan akarja látni az apját.

Ahogy azt korábban megírni, a 37 éves, amerikai Junior Edwards októberben betört a volt barátnője otthonába, ahol kegyetlenül meggyilkolta a nőt és annak anyját is. A házban bent volt a közös kisfiuk is, aki nem sérült meg. A rendőrök hajnali 4 órakor kaptak bejelentést a betörésről, amikor kiértek a házhoz már megtörtént a gyilkosság. A nő és az anyja holttestét is a házban találták meg, az életüket már nem lehetett megmenteni.