Gulyás Gergely: A kormány képes az iskolák biztonságát szavatolni

A nemzeti nyomozóiroda megkezdte a nyomozást a csütörtök reggel számos magyarországi iskolát ért bombafenyegetés ügyében - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón, hangsúlyozva: a kormány képes az iskolák biztonságát szavatolni. Gulyás Gergely elmondta, hajnal óta, mióta az első e-mailről szóló tájékoztatás megérkezett, a miniszterelnök, a belügyminiszter és a szolgálatokat felügyelő miniszter több alkalommal is egyeztetett. Nagy valószínűséggel egy internetes felhasználó, vélhetően egy helyről küldött fenyegető e-maileket, ezek szövegszerűen egyeznek - közölte. Optimista a kormány, mert a magyar gazdaság komoly növekedés előtt áll - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, a kabinet szerdai ülésén a nemzetgazdasági miniszter hosszabb elemzését hallgatta meg, amely "az elmúlt évek nehézségei után optimizmusra okot adó helyzetértékelés volt". A miniszter azt mondta, a háború belátható időn belüli befejezésére lényegesen nagyobb az esély most, mint korábban bármikor, de ettől függetlenül a magyar gazdaságban is a fordulat jelei mutatkoznak, sőt, azok kézzelfoghatóak.

Huszonkilenc budapesti és egy hódmezővásárhelyi iskolának küldtek fenyegető e-mailt egy címről, ebben Allah nevében ígértek támadásokat – jelentette ki az idei év első kormányinfóján Gulyás Gergely. Vitályos Eszter kormányszóvivő a tájékoztató egy későbbi részében jelezte, hogy jelenleg 121 intézmény érintett, ezek listája még bővülhet. A rendőrség kevéssel 11 óra bejelentette, hogy a jelenlegi adatok szerint a fenyegetéssel országszerte több mint 240 iskola érintett.

Fotó: Ladóczki Balázs – Amióta az első e-mailről szóló tájékoztatás eljutott hozzánk, azóta a miniszterelnök és a belügyminiszter több alkalommal is egyeztetett. Vélhetően egy internetes felhasználó, vélhetően egy helyről küldött fenyegető e-maileket. Ezek szövegszerűen egyeznek egymással. Ezek lényege, hogy az iskolákban robbanóanyagokat helyeztek el – mondta el a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Itt az ideje, hogy áldott műveleteinket kiterjesztjük Európa szívére, a hitetlenség és képmutatás bástyájára. Tanúi voltunk kormányaitok folyamatos háborúinak a muszlimok ellen, és igazságos lenne, ha most megtapasztalnátok az elnyomottak haragját. Mostantól az ön biztonsága már nem garantált. Tudassátok vezetőitekkel és Európa népével, hogy a kalifátus oroszlánjai városaitokat veszik célba – állt a levélben, amelyből a miniszter is idézte ezt a részt. A tárcavezető tájékoztatott: nem függesztették fel a tanítást, de az iskolaigazgatók erről saját hatáskörben dönthetnek. Mint mondta, tavaly Szlovákiában hasonló fenyegetés volt. A rendőrség közveszéllyel való fenyegetés büntette miatt nyomozást indított. A magyar szolgálatoknak megvan a képessége, hogy beazonosítsák az elkövetőt, hiába bújnak külföldi szerverek mögé. A rendőrség a police.hu-n folyamatos tájékoztatást ad a miniszter szerint. Gulyás Gergely azt kérte, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, a kormány képes arra, hogy szavatolja az iskolák biztonságát. A kormány azt reméli, hogy ahogy Szlovákiában minden alapot nélkülöztek ezek a fenyegetések, úgy Magyarországon is azok lesznek.

Kormányülés: már látszanak a gazdasági fordulat jelei Gulyás Gergely a szerdai kormányülésről elmondta, a gazdasággal kapcsolatosan hallgatott meg egy elemzést Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől. Mint mondta, optimizmusra adott okot az értékelés. Felidézte, 2022-től kezdődően hazánkat az infláció és a háború súlyosan érintette. utóbbinak vége lesz hamarosan, így a gazdaságban a fordulat jelei a magyar gazdaságban már látszanak. Gulyás Gergely emlékeztetett arra, 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, amelyet szerinte nagy eredményként kell elkönyvelni. – Több mint 1 millió munkahely jött létre 2010 óta, növekednek a reálbérek is – mondta, majd hozzátette: eddig 10 százalék körüli emelkedés volt, idén is 5-6 százalék várható, és a jövő évben pedig még nagyobb léptékű emelés van tervben. Szerinte a fogyasztás is optimizmusra ad okot: tavaly a harmadik negyedév adatai szerint az 5. legmagasabb volt a magyarok fogyasztása unióban és az utolsó negyedév tovább fogja ezt bővíteni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a hazai turizmus, valamint a hazai hitelállomány is növekedett. Beszámolója szerint nőtt a lakás, és a használtautó-vásárlások száma is. – Az új gazdasági akcióterv pontjai ezeket a folyamatokat erősíteni fogja, a magyar gazdaság növekedés előtt áll – jelentette ki. Gulyás Gergely: Az amerikai kormány nem támogatója a Soros-szervezeteknek

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Trump eddigi lépései egybevágnak a magyar kormány céljaival A hét jelentős eseményeként kitért Donald Trump beiktatására is. Gulyás Gergely szerint mindazok a lépések, amik az új amerikai adminisztráció és az új elnök meghozott, azok egybevágnak a magyar kormány céljaival. Példaként említette többek között a migrációt és a genderpolitikát – utóbbiról megjegyezte, már több mint egy évtizede azt képviseli a magyar kormány, mint a Trump-adminisztráció. Pozitívan értékelte azt is, hogy az amerikai kormány nem támogatója a Soros-szervezeteknek. A közvetlen kétoldalú magyar-amerikai kapcsolatok jobbak lesznek, mint voltak az elmúlt négy évben a Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint. Ugyanakkor az új amerikai adminisztráció a saját gazdaságát, nemzeti érdekeit teszi az első helyre és megfogalmazása szerint a legfőbb ellenfél a külkereskedelmi deficit, és ezen változtatnának. Ennek az eszköze vagy a megegyezés vagy a vámpolitika.

A magyar kormány a megegyezésnek örülne, de ha ezt nem sikerül elérni, akkor az amerikaiak olyan vámokat vethetnek be, amelyek Magyarországra is negatív hatással lehetnek. Gulyás Gergely elmondta: a miniszterelnök a tegnapi kormányülésen beszámolt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel történt találkozójáról. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint ez a két kormány képviseli a józan ész hangját az unióban. A miniszter leszögezte, szolidárisak Szlovákiával; egy uniós tagjelölt ország – Ukrajna – nem teheti meg, hogy olyan intézkedést hozzon, amellyel uniós országok energiaellátását ellehetetleníti. Börtön várhat az iskoláknak levelet küldő fenyegetőzőkre „A BTK börtönbüntetéssel bünteti a közveszéllyel való fenyegetést, ez minősített eset. Legalább 121 rendbeli az elkövetés, de ez a bíróság hatásköre” – tájékoztatott az Origo kérdésre a tárcavezető. Gulyás Gergely a rákosrendezői beruházásról lapunknak kifejtette, ha egy elővásárlási joggal kapcsolatban vita van, azt a bíróság elbírálja. A miniszter hangsúlyozta, a főváros szívében van egy nagy terület, amellyel az elmúlt évtizedekben a főváros semmit nem tett. Gulyás Gergely indokolt felvetésnek tartja, ha tudni akarja valaki, hogy ott mi épül, viszont úgy tenni, mintha az elmúlt harminc évben egy nagy, értékes, de szeméttel teli területtel bármit próbált volna tenni a fővárosi önkormányzat, és most sérelem érné, az álszent. A főváros soha nem tett vételi ajánlatot, tárgyalást sem kezdeményezett korábban. Hirtelen viszont, amikor a kormány hasznosítaná a területet, érdeklődést mutat a főváros. Gulyás felidézte, hogy Lázár János építési miniszter azt mondta, nem támogatja 500 méteres felhőkarcoló felhúzását, és „az építési miniszter szava ebben a kérdésben döntő.” Ki kell vizsgálni az ügyet Gulyás Gergely kitért a mai bombariadó kérdésére: szerinte a legfontosabb, hogy a lehető leggyorsabban kivizsgálják az ügyet. Emlékeztetett arra, hogy míg Nyugat-Európa terrortámadásokkal néz szembe, addig Magyarországon csak fenyegetések vannak, amelyeknek nem lehet tudni, hogy van-e bármi alapja, de ez ki fog derülni. A miniszter szerint addig jó, amíg csak fenyegetések vannak itthon. Kitért a tárcavezető Magyar Péter legújabb felvételeire is, amelyről megjegyezte: a politikában elvárható, hogy aki közéletben részt vesz, az mutasson tiszteletet különösen pedig hölgyek irányába. – Ennek pedig Magyar Péter hangfelvételein nyoma sincs – jelentette ki. A szociális hozzájárulás inkasszózása kapcsán leszögezte: a fővárosnak kötelezettsége azt fizetni. Szerinte a kérdés csak az, hogy szabályosan bocsátották-e ki a fizetési felszólítást.

A bombariadóra kitérve elmondta, nincs olyan szám a bombariadók tekintetében, amiért felfüggesztenék a tanítást, erről az iskolák igazgatóinak kell döntenie. Mint mondta, az igazgatók szabadsága, hogy a helyszínen egyedileg döntsenek. Megértjük, hogy sokan hazamennek. Sok igazgató élni fog a jogával. Nem látunk veszélyt, holnapra nem rendelünk el oktatási szünetet - fogalmazott. Kiemelte, Orbán Viktor forró dróton van Pintér Sándor belügyminiszterrel, a rendőrség pedig a Nemzeti Nyomozóiroda irányításával nyomoz. – Ha nincs alapja a fenyegetésnek, az oktatás folytatódhat. Az igazgatók dönthettek arról, hogy a diákok hagyják-e el az iskolát – húzta alá. Gulyás: Gyurcsányék és Magyar Péterék között nincs nagy különbség

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Majka legújabb kormánykritikus zenéje kapcsán leszögezte, nincs kormányvélemény műalkotásokról. –Ha a kormány rendelne zeneszámokat, az sértené a művészeti szabadságot – mutatott rá. Gulyás Gergely szerint Gyurcsányék és Magyar Péterék között nincs nagy különbség, értelemszerű, hogy egy irányba tartanak, így az esetleges összefogásuk csak technikai kérdés lenne. Belátható időn belül, néhány hónapon belül, valószínűleg idén lekerülhet a szankciós listáról Rogán Antal – válaszolt egy másik kérdésre a tárcavezető. A miniszter egy másik kérdésre azt mondta: az ártatlanság vélelme megilleti az Integritás Hatóság elnökét is. Gulyás Gergely a KRESZ módosításáról szólva azt mondta, hogy a tavaszi időszakban tárgyalhatja a kormány.

A miniszter elmondta: nincs pontos időpontja az újabb Trump-Orbán-találkozónak még. Gulyás Gergely újságírói kérdésére azt mondta: a kormány általában a szigorítás pártján áll, de a legfontosabb a felderítés az iskolai bombafenyegetések ügyében. A lényeg, hogy ne lehessen büntetlenül ilyet tenni. Ha van ilyen javaslat, nyitottak a szigorításra. Hogyan jutunk földgázhoz, ha támadás éri a Török Áramlatot? – tették fel a kérdést. A Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette, hogy minden válsághelyzetre van a kormánynak terve.

