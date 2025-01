Szívén viselte nemcsak az épített örökség sorsát vagy a magyar kultúrát, hanem a magyarság ügyét is, ezért vállalt aktív szerepet a Bihar megyei RMDSZ-ben megyei választmányi tagként, továbbá a Megyei Értéktár Bizottság elnökeként és a Varadinum Kulturális Alapítvány kuratóriumi tagjaként

– írta Facebook-oldalán a szervezet.

Dukrét Géza 1942. szeptember 17-én született Nagyváradon. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem földrajz-biológia szakán szerzett oklevelet.

1965-től földrajz-biológia tanárként dolgozott a Bihar megyei Sitéren, ahol több évig iskolaigazgató is volt.

1988 és 2000 között Nagyváradon oktatott, innen vonult nyugdíjba.

🖤 Gyászhír Január 28-án, kedden elhunyt DUKRÉT GÉZA, a nagyváradi és a Bihar megyei közélet jeles személyisége, a... Posted by RMDSZ Bihar Megye on Tuesday, January 28, 2025

1992-től az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) országos alelnöke, 1994-től elnöke volt.

1993-ban alapította meg a későbbi Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaságot, amelynek elnöke is volt.

Évente megszervezte a Partiumi Honismereti Találkozót, valamint a Partiumi Honismereti Konferenciát. Tagja volt a Kriza János Néprajzi Társaságnak, a Magyar Néprajzi Társaságnak és az Erdélyi Múzeum Egyesületnek.

1994-ben alapította meg a Partium című honismereti lapot,

1997-ben a Partiumi füzetek helytörténeti könyvsorozatot, melynek szerkesztője is volt.

Számos könyve jelent meg helytörténeti, műemlékvédelmi és honismereti témában, és többtucatnyi munkának volt a társszerzője.

Tegnap egy másik szomorú gyászhírt is közöltünk: meghalt Bánki András, a Prima Primissima-díjjal kitüntetett újságíró, aki a Világgazdaság főszerkesztőjeként is dolgozott. Arról is hírt adtunk, hogy életének nyolcvankettedik évében elhunyt Feledy Péter Táncsics Mihály-díjas újságíró is. 1971-ben a televízió Riporter kerestetik című vetélkedőjének győzteseként került az újságírói pályára.