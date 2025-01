Jogerősen elítélték a Deák téri kettős gyilkost

A Deák Ferenc tér közelében vitatkozott össze egymással több baráti társaság is 2020-ban, aminek verekedés lett a vége. Az akkor 18 éves Cs. Krisztián két fiút is halálra késelt, majd a társaival együtt elmenekült a helyszínről. A bíróság most jogerős ítéletet hozott az ügyben.

Jogerősen 25 év fegyházbüntetésre ítélte a Fővárosi Ítélőtábla Cs. Krisztiánt, aki 2020 májusában halálra késelt két fiatalt a Deák téren. A késelésben egy ikerpár is részt vett, J. Marcell 10 év fegyházbüntetést kapott, míg testvérét, J. Dánielt három év börtönbüntetésre ítélték. Az áldozatok hozzátartozói végig részt vettek a tárgyalásokon és jelen voltak az ítélethirdetéskor is. Az idősebbik áldozat apja ezt mondta a tárgyalás után a Hirado.hu-nak: Legszívesebben kinyírnám a fiam gyilkosát, de nem alacsonyodhatok le az ő szintjére. Ott van a másik három gyerekem, akik miatt nem adhatjuk fel. Példát kell mutatnunk nekik Fotó: Koncz Márton - Origo Ahogy azt korábban meírtuk, Cs. Krisztián 2020. május 22-én ünnepelte a barátaival a 18. születésnapját a Deák téren, köztük egy 19 éves testvérpárral. Velük volt egy 17 éves lány is, aki az ügy hatodrendű vádlottja. A lány elvett egy hangszórót a gördeszkapálya közelében lévő társaság egyik tagjától. Amikor a társaság tagjai vissza akarták azt szerezni, Cs. Krisztián és testvérpár rájuk támadt. A 18 éves férfi az egyiküket combon szúrta egy késsel. A verekedést akkor fejezték be, amikor egy rendőrautó elhaladt a közelben. Ekkor elmenekültek a helyszínről. Később Cs. Krisztián és a testvérpár a József Attila utca sarkánál észrevett két verekedő férfit. A verekedőket egy másik csoport is észrevette. Mind bekapcsolódtak a verekedésbe, ami közben Cs. Krisztián elővette a kését, és a csoport egyik, 16 éves tagját többször megszúrta a hátán és a mellkasán. A fiú emiatt összeesett, a testvérpár pedig megrugdosta a fejét. A fiú a helyszínen belehalt a sérüléseibe. Cs. Krisztián ezek után egy 20 éves férfit is halálra késelt a verekedésben.

