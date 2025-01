Brutális módon végzett szeretőjével, majd autózott vele egyet, és ekkor még nem volt vége

Az exfelesége eltűnését jelentette be egy férfi 2015 augusztusában. A házaspár két évvel korábban vált el egymástól, miután a nő összejött a férje egyik munkatársával. Ekkor a férj szerint teljesen megváltozott a nő személyisége, aki jól járt a válással, ugyanis lakásokat és üzleteket is szerzett, amik bérbeadásából élt. A férjével csak a közös gyerekeik miatt maradtak kapcsolatban.

A válás után a nő szerelmi élete nem alakult a legjobban, az új párja egy bárddal is megfenyegette, így ez a kapcsolat nem tartott sokáig, ahogy a többi sem. 2015 nyarán pedig egyszer csak, nyomtalanul eltűnt.

A barátai utoljára augusztus 15-én látták egy születésnapi összejövetelen, ahonnan rövid idő után, egyedül távozott.

Eltűnése után a nő nem volt aktív a közösségi oldalain, és a hívásokra, üzenetekre sem reagált. Az üzeneteket mintha valaki elolvasta volna, de nem jött válasz.

Először egy Angliában élő, török férfira terelődött a gyanú, akivel az interneten ismerkedett meg a nő. Később a férfi meglátogatta őt Magyarországon, és az anya is járt nála Angliában. Azonban kiderült, hogy a férfi még a nő eltűnése előtt hazautazott, ezért ez a szál zsákutcának bizonyult. Annak is felmerült a gyanúja, hogy a nő tartozások miatt menekült el, ugyanis az autóját és a házát is végrehajtás fenyegette.

Egy másik elmélet szerint a nő egy embercsempész banda tagja volt. Egyesek szerint a válás után szerzett lakásokban migránsokat rejtegetett, majd onnan segített nekik Németországba jutni. Ezt a gyanút tovább növelte egy titokzatos üzenet, amit az egyik barátjának küldött:

majd titeket német után vagyok.

Az üzenet nem csak zavaros volt, hanem tele volt rejtett jelentéssel is. Amikor visszakérdeztek az üzenetre, nem kaptak választ.

Mindeközben még több teória merült fel. Volt, aki szerint a nő aranyékszerekkel üzletelt, mások szerint cigarettával.

Nem vörösbor volt

Két héttel a nő eltűnése után a férj megkérte az egyik ismerősét, hogy ha átmenetileg is, de költözzön be a nő józsefvárosi lakásába. A beköltözés után a barát észrevett egy foltot az ágy matracán. Először vörösbornak hitte, azonban amikor megfordította, egy jóval nagyobb foltot talált.

Mint kiderült, vér volt, ami átszivárgott az anyagon. A rendőrség a helyszínelés közben vérnyomokat talált még az ágy fejtámláján, a széken, a tapétán, az éjjeli szekrényen és a fürdőszobában is. Később a lépcsőházban is találtak vérnyomokat.

Ez volt az a nyom, ami után a rendőrök már gyilkosság miatt kezdtek el nyomozni. Az eltűnt baráti társasága egyre többet emlegette a nő szeretőjét, akiről alig tudott valaki valamit. Őt látták az eltűnése után a nő kocsijával, sőt, saját kulcsa volt a lakáshoz, amit nagyon ritkán adott másnak az anya.