Hadházy Ákos is felült az álhírvonatra

Hétfőn reggel újabb álhírekkel indította a hetet Hadházy Ákos. Az eddig minden pártból összeférhetetlenség miatt kizárt politikus most a várbeli fejlesztésekről osztott meg valótlan információkat. Hadházy többek között azt közölte, hogy más-félmilliós fotelekkel, félmilliós székekkel pakolnák meg a Karmelita mellett újjáépített külügyminisztériumot.

Az újjáépített Vöröskereszt-székházzal kapcsolatban megjelent hírek teljesen valótlanok. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő több mint 2 évvel ezelőtti, biztonsági okokból nem nyilvános terveket osztott meg, amelyek mára már elavultak, soha nem valósultak meg

- közölte a Várkapitányság az Origóval Hadházy álhírei kapcsán. A kivitelezés elején az egész irodaépületet érintően átfogó költségcsökkentést végeztünk, ennek következtében többek között sokkal kedvezőbb árú bútorokat rendeltünk meg - tették hozzá.

A megjelent tervekhez képest bizonyos helyiségek funkciója is egyszerűsödött, például étkezésre melegítőkonyhás ebédlőt alakítottunk ki a munkatársak számára.

Imád álhíreket terjeszteni Hadházy

Nem ez az első eset, hogy Hadházy Ákos álhíreket terjeszt. Az egyik legemlékezetesebb eset még 2021. januárjában történt. Akkor Facebook-posztban tett közzé egy videót a szentendrei halottasház kétségbeejtő állapotáról. Utána pedig zavaros mondatokkal próbálta kimagyarázni az egészet. Miután az Origo megírta, hogy Hadházy ezzel nem a kormányt támadta, hanem a baloldali vezetésű Szentendrét, hiszen a halottasház fenntartója a helyi önkormányzat.

Ugyanezen év februárjában az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) azt közölte, hogy ismét félrevezeti és veszélyezteti a lakosságot Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzése az orosz Szputnyik V vakcina engedélyéről. Hadházy Ákos a közösségi oldalán arról írt, hogy a „magyar hatóság úgy adta ki az orosz vakcinára az engedélyt, hogy az engedélyezéshez szükséges alapvető méréseket és vizsgálatokat sem végezte el”. A képviselő szerint ez az engedélyben is „feketén-fehéren le van írva”. Az OGYÉI Kommunikációs és Koordinációs Főosztály közleményében úgy reagált: az intézet munkatársait megdöbbenti a képviselő lakosságot félrevezető bejegyzése. „Az ilyen felelőtlen álhírek veszélyeztetik a védőoltási program és a járvány elleni védekezés sikerét, ezáltal az emberek egészségét és életét” – írták. Hozzátették: Magyarországon eddig is és ezután is csak olyan vakcinák kerülhettek és kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatásosak és biztonságosak. Kitértek arra: miután Hadházy Ákos megkereste őket, az intézet a lehető legrövidebb időn belül eljuttatta neki a törvényesen átadható dokumentációt.