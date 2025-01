Hankó Balázs: Magyarországon menő egyetemistának lenni

Hankó Balázs a Hungexpo területén zajló eseményen úgy fogalmazott, a magyar egyetemek, felsőoktatási intézmények kiválóak, egyetemistának lenni többek között azért is menő, mert a diákokra számos élmény vár. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy azért is érdemes a magyar felsőoktatást választani, mert a magyar egyetemek nemzetközi összehasonlításban is az élvonalban találhatóak.

Jelenleg 12 magyar egyetem tartozik a világon az úgynevezett TOP 5 százalékba, három a világ TOP 2 százalékába és egy pedig a TOP 1 százalékában van"

- sorolta a miniszter, aki reális célként fogalmazta meg azt, hogy 2030-ra legalább egy magyar egyetem a kerüljön be a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye közé, illetve, hogy legyen több a legjobb száz közé tartozó egyetemünk Európában. A magyar felsőoktatásban tanulók egy 330 ezres közösséget jelentenek, köztük 46 ezer külföldi diák is van, vagyis a magyar egyetemek nemzetközi mércével mérve is versenyképesek - hangsúlyozta. Hankó Balázs az idei felvételivel kapcsolatban úgy tájékoztatott, hogy a jelentkezéseket február 15-ig lehet beadni és arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy érdemes emelt, vagy középszintű érettségit választani, hiszen előbbi esetén egy százalék 1 pontot, míg az utóbbinál egy százalék 0,67 pontot jelent a számukra. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban a tárcavezető arról beszélt, hogy az évente 100 milliárd forintos összegű ötven ösztöndíjprogrammal mintegy 260 ezer diákot tudnak elérni és ezek a programok folyamatosan bővülnek.

A miniszter kiemelte a világjáró Pannónia-programot, melynek segítségével eddig már 3000 magyar diák jutott el a világ vezető egyetemeire és a most folyó tanév végére ezen diákok száma 8000-re nő majd.

Hankó Balázs

Fotó: Facebook / Hankó Balázs

Ez egy egész életre szóló nemzetközi tapasztalatot, majd magyarországi karriert jelent a diákok számára, emellett teljes kreditelismerést is biztosít, azaz a programban részt vevő diákoknak nem kell félévet halasztaniuk - ismertette. A miniszter tájékoztatóján elhangzott, hogy ma a diploma Magyarországon másfélszeres bérszorzót jelent, a munkaerőpiac pedig várja a diplomájukat megszerző diákokat, akiknek 42 nap az átlagos elhelyezkedési idejük. Hankó Balázs a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) standjánál diákokkal beszélgetve többek között arra hívta fel a figyelmet: cél, hogy a magyar egyetemek gyakorlatorientált képzést biztosítsanak, illetve egyre inkább kooperatív, duális rendszerben működjenek együtt a diákokkal. A tárcavezető ismertetése szerint a kormánynak hatéves finanszírozási szerződése van az egyetemekkel. Hankó Balázs kijelentette: bízik abban, hogy a hallgatókból aktív egyetemisták, diákok válnak. A miniszter az aktivitást elsősorban a sport és a kultúra területén tartja már most is jelentősnek, hozzáfűzve, hogy az egyetemi sport népszerűsítése és a kultúra egyaránt nagyon fontos, a kreditrendszerek is ezért indultak el.

A tárcavezető szerint a rugalmasabb oktatásnak, a kreditszerzésnek és az ösztöndíjrendszernek is a mindennapi hallgatói életet kell megjelenítenie. Hankó Balázs úgy fogalmazott: az egyetemekkel közösen azt a szemléletet próbálják meghonosítani, hogy "mindig oda kell korcsolyázni, ahol a korong lesz".

A miniszter beszélt a diákok munkavállalásáról is, amelynek kapcsán elmondta, hogy magától az egyetemtől is függ, hogy azt mikor érdemes elkezdeni, illetve azt tanácsolta a diákoknak, hogy lehetőség szerint olyan munkát vállaljanak, amely a tanulmányaikhoz kapcsolódik és amellyel a pénzkereset mellett kreditet is kaphatnak. Hankó Balázs a kollégiumi férőhelyek növelését is szükségesnek tartja a jelenlegi igényeknek megfelelően és örömét fejezte ki, hogy elindult a HÖOK-kal közösen az ösztöndíjak áttekintése is. A miniszter örömét és köszönetét fejezte ki a diákok felé, hogy a magyar felsőoktatást velük közösen tudják még sikeresebbé tenni. Varga-Bajusz Veronika, a KIM felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a beszélgetésen többek között a csapatmunka, illetve a minél jobb mentor-tanuló viszony fontosságát emelte ki, illetve azt, hogy az egyetemi évek lényege az is, hogy abba mi minden fér bele a diákoknak egy közösségen belül.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy jelenleg 11 milliárd forintot fordítanak tanulmányi ösztöndíjra és megerősítette, hogy ezt érdemes újragondolni, egy motiváló ösztöndíjrendszert kívánnak kialakítani.

Át kell gondolni a kollégiumi normatívát is, hiszen számos minőségi kritérium már elavult"

- mondta, hozzátéve, hogy hamarosan kibővítik a Pannónia-programot és 2-3 éven belül teljesen megvalósulhat a Diákváros-beruházás, ezzel kapcsolatban többek között arra is várják a javaslatokat, hány férőhelyes szobákat alakítsanak ki.