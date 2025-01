Fotókon, ahogy fehérbe borult szinte az egész ország

A Hungaromet azt írja, hogy eddig jellemzően 1 centi hó gyűlt össze, de kisebb körzetekben már 3-5 centire hízott a hóréteg.

Reggelre Sopronban is elkezdett esni a hó, az egész város befehéredett. A helyiek örömmel fogadták a havazást, ami szép látványt nyújtott a város történelmi belvárosában is. A reggeli órákban az utak még nem voltak havasak, de a sofőröket óvatosságra intették – írja a Kisalföld.

Fotó: Kisalföld.hu/Molcsányi Máté

Csornán és Kapuvároson is esik a hó, balesetről egyelőre nem érkezett bejelentés, a főutak tiszták, de vizesek.

Csornán az úthálózat hókásás, többfelé is takarítani kellett az utakat.

Fotó: Kisalföld.hu/ Cs. K. A.

Veszprém vármegyébe is megérkezett a havazás, a Veol.hu információi szerint Gyulafirátóton is szakadt a hó szerda reggel, a hőmérséklet mínusz 1 fok volt. Tapolcán a nagy havazás miatt az utak és a járdák is havasak, csúszósak lettek. Pápán a sétálóutca, a Várkert és az Esterházy-kastély udvara is befehéredett a szerda reggeli havazás miatt.

Fotó: Veol.hu/ Tóth B. Zsuzsa/Napló

A térségben baleseteket is okoztak a hó miatt csúszós utak, a Pápát Győrrel összekötő 2x2 sávos úton több autó is karambolozott.

Ezek miatt torlódás, dugó alakult ki. Veszprémben is esik a hó, ami meg is marad a hideg időjárásban.

Baranya vármegyében a Bama információi szerint a déli óráktól várható havazás, ugyanis akkor észak elől csapadékot adó felhők érkeznek a térségbe, és a fagypont alatti hőmérséklet miatt havazásra kell számítani.

Fejér vármegyében már korán reggel elindult a havazás, méghozzá hatalmas pelyhekben. Többen is arra ébredtek, hogy befehéredett a táj. A Feol.hu információ szerint akár több centi hó is leeshet a térségben. Az utak is havasak, csúszósak. Az időjárás miatt baleset is történt, a 7-es főúton ütközött össze két autó.

Fotó: Feol.hu/ Kecskés Zoltán

Zala vármegyében is több helyen, többek között Nagykanizsán szállingózni kezdett a hó szerda délelőtt – írja a Zaol.

Fotó: Zaol.hu/Szakony Attila

A Sonline egyik olvasója pedig arról készített képet, ahogy az M7-es autópálya balatoni szakaszán is esik a hó, ami nem is olvad el, megmarad az aszfalton.

Fotó: sonline.hu/olvasó

Az ország fővárosában, Budapesten is szakadni kezdett a hó szerda reggel. A csúszós utak nagy káoszt is okoztak a városban, több BKK busz is terelve közlekedik, vagy akár megállókat hagy ki.