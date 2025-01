Magyar Péter, Brüsszel legújabb bábja pedig gátlástalanul ki is szolgálná külföldi megrendelőit. Ahogy a múltban is mindig megvédtük a magyar szuverenitást Brüsszellel és itteni embereivel szemben, úgy most a legújabb emberével szemben is meg fogjuk azt védeni! A magyar nemzeti érdek nem eladó. Nem lesz Budapesten bábkormány - írta a Facebook-oldalán megosztott videóhoz.