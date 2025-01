Botrányt csináltak a Tisza Párt képviselői a Fővárosi Közgyűlésben

Kutyakomédiát csináltak a Tisza Párt fővárosi képviselői a szerdai Fővárosi Közgyűlésben. Miután Molnár Dániel képviselő megszólalásában felolvasta a párt elnökének, Magyar Péternek a tegnapi Facebook-posztját, majd Ordas Eszter elismételte szintén a párt elnökének azon javaslatát, hogy név szerinti szavazás legyen Rákosrendező ügyében, a párt képviselői felálltak és kisétáltak a teremből, mondván, nem kívánnak részt venni a további mutyikban.

Nem kívánták a budapestiek érdekeit képviselni. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Mint azt az Origo is megírta, Magyar Péter az ülés kezdete előtt a Fővárosi Önkormányzat épületében tartózkodott, ahol előbb eligazítást tartott a fővárosi frakció tagjainak, majd egy előre betervezett sajtótájékoztatót tartott a jobboldali sajtóorgánumok meghívása nélkül.

A Tisza-frakció kivonulása után a főpolgármester megszavaztatta, hogy levegyék-e a napirendi pontok közül azokat az előterjesztéseket, amiknek az előterjesztője nincs jelen. Így például a Budapest Brand vizsgálóbizottság felállításáról szóló javaslatot is, amit a Tisza-pártos Barna Judit nyújtott be. Miután 14 igennel megszavazták, a Tisza párt képviselője visszatért a terembe és kikérte magának, hogy levették az előterjesztését a napirendi pontok közül. A főpolgármester így újabb ügyrendi szavazást kellett kérnie, hogy visszatehessék a korábban levett javaslatot. „A gép nem bírta követni” – jegyezte meg Karácsony a tiszások ki-bevonulására célozva. A főpolgármester később újabb megjegyzést is tett Barna Judit előterjesztésére. A tiszás képviselő egy vizsgálóbizottság felállítását sürgette előterjesztésében, azt azonban nem tudta, hogy ehhez személyi javaslatokat is kell tennie. „

Mindig mi kalapáljuk ki ezeket az előterjesztéseket, hogy legalább szavazni lehessen róla”

– kritizálta a főpolgármester a képviselőt.

Karácsony Gergely főpolgármester már kora reggeli posztjában megjegyzéseket tett a Tisza párt fővárosi képviselőire, akik szerinte „szarvashibákkal teli” előterjesztést nyújtottak be a hét elején a cégvezetői pályázatok kapcsán a Tulajdonosi Bizottsághoz. Karácsony arról beszélt, hogy a Tisza-frakció külön kérése volt, hogy ők dolgozhassák ki az öt fővárosi cég vezető pályázatához kapcsolódó előterjesztést, ezzel azonban csak egy nappal a bizottsági ülés előtt készültek el, az előterjesztés ráadásul formai, jogi, alaki hibák és szakmai hiányosságok miatt nem is volt megfelelő.

„A javaslat szarvashibákkal volt tele”

– írta Karácsony a posztjában, majd azt is hozzátette, hogy amikor a javaslatot tárgyaló bizottság egy héttel el akarta tolna a kiírásról a döntést, hogy legyen idejük kijavítani a hibákat, a Tisza-frakció azt mondta, hogy jövő héten nem fognak ráérni.