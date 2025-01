Megszólalt a kerület polgármestere a Halászbástya elkerítésével kapcsolatban

Amint arról az elmúlt napokban számos lap beszámolt, január elsején egy kordon jelent meg a Halászbástya alsó részén, és tábla is hirdette, hogy mostantól 1500 forintos jegy megfizetésével lehet csak kinézni a Dunára. Az I. kerületi közgyűlés december 12-én fogadta el a terület lezárásáról szóló indítványt. A felső kilátóterasz korábban többször is fizetős volt, az árat most megemelték, és kiterjesztették a lenti szakaszra is, amit egy, a történelmi épület képét erősen rontó, fekete kordonnal kerítettek el.

Böröcz László, az I. kerület polgármestere szerint az elmúlt három nap visszajelzései alapján világos, hogy az emberek többsége nem támogatja a Halászbástya alsó részének fizetőssé tételét.

Ma reggel úgy döntöttem, és utasítottam a városüzemeltetési cég vezetőjét, hogy bontsák el a kordonokat, és állítsák vissza az eredeti állapotot

– mondta Böröcz. A polgármester hangsúlyozta, hogy a fizetőssé tétel terve azért merült fel, mert évente 4,5 millió turista látogatja a budai Várat, ami komoly problémákat okoz a köztisztaság, karbantartás és fejlesztések terén. Ezek megoldásához az önkormányzat több forrást szeretne biztosítani - írja a Magyar Nemzet.

A városüzemeltető cégünk előállt egy olyan koncepcióval, hogy a Halászbástya az alsó részét is vonjuk be a fizetős övezetbe, de mielőtt ezt kialakítanánk véglegesen, harminc napra ideiglenes behatárolással egy tesztet végzünk. Az az igazság, hogy itt történt egy kis probléma is, mert nem ezeket a fekete drapériás kordonokat kellett volna kirakni, hanem halászbástya-mintás, külön elhatároló elemeket készítettek volna a terület leválasztására, azonban ezek nem érkeztek meg időben

– tette hozzá a polgármester, majd kiemelte, hogy a tesztidőszak sokak nemtetszését váltotta ki, épp ezért hozta meg a politikus azt a döntést, hogy a harmincnapos tesztnek a mai nappal véget vet.

A kilátást mától nem csúfítja el a fekete kordon

Fotó: MTVA/Jászai Csaba

