Bajban az autósok, jégpáncéllá változtak az utak az ónos eső miatt

Bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán a Hungaromet, amelyben az elmúlt és a következő napok várható időjárásáról írnak. Ebben azt írják, hogy az éjszaka érkezett hidegfront előterében tegnap markáns hőmérséklet-különbség alakult ki: a északkeleti, északi tájakon 0 fok közeli, míg a déli területeken 8 és 13 fok közötti csúcsértéket mértek.

A leghidegebb a szélcsendes Jósvafőn volt, ott mindössze -4 fok volt.

A HungaroMet figyelmeztetése szerint éjszaka megérkezett a hidegfront és hozta a vegyes csapadékot:

az északi tájakon átmeneti ónos eső előfordult, majd egyre inkább havas esőbe, havazásba váltott a csapadék.

Jelentősebb mennyiség a déli területeken esett, ott a csapadékösszeg helyenként 10 mm felett alakult.

Ez a helyzet az érintett vármegyékben

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál arról írt, hogy a hó gondot okozott a közlekedésben, sőt káoszról is írnak.

Az utak csúszósak, kanyarodásnál, megállásnál különösen veszélyesek. Miskolcon sózni kellett az utakat.

A nógrádi fő- és mellékutak burkolata, a preventív védekezés nyomán többnyire sónedves, a köd miatt pedig több helyen is 150 méter alatti látótávolságra figyelmeztetnek a közút munkatársai - írja a Nool.

Szabolcsban is havazásra ébredtek, a Szabolcs Trafi/Útinfó csoportban hajnalban, negyed ötkor azt írta egy autós, hogy a hó előtt ónos eső esett! Sószóró kocsikkal is találkozott, Nagykálló és Nyíregyháza között kettőt is látott

- írja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírlap.

Miért veszélyes az ónos eső?

Az ónos eső a téli károkozásban az élen jár: vastag jég bevonatot képez a fák ágain, az elektromos vezetékeken, az utak, járdák felületén még akkor is gondot okozva, ha csak átmenetileg fordul elő az eső és a jégdara hullása között. Jelentősen megnehezíti a közlekedést, megnöveli a balesetveszélyt akár gyalogosan akár autóval közlekedsz.

Leszakíthatja a távvezetékeket hosszas áramkimaradásokat eredményezve és még a növényekben is kárt tesz.

A fővárosban szenteste esett ónos eső. Folyamatosan síkosságmentesítették az ónos esőt követően az utakat a Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF) munkagépei, az ingatlantulajdonosokat pedig arra kérték, hogy takarítsák a járdáikat. Karácsony másnapján pedig már vörös riasztást adtak ki az ónos eső miatt Bács-Kiskun megye, Tolna megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területére.

Vörös riasztás esetén az utak járhatatlanok, az autók pedig irányíthatatlanná válnak.

Ami a hétvégi időjárást illeti szombaton délen, délnyugaton tartósabban megmaradhat a köd, illetve a rétegfelhőzet. Máshol többórás napsütés várható fátyolfelhőkkel. A fagyos reggel után +3 fok köré melegszik a levegő. Vasárnap az erősen megnövekvő felhőzetből északon szórványosan várható csapadék: északnyugaton inkább havas eső, eső, míg északkeleten havazás. Sokfelé megerősödik a szél, melegfront érkezik, és 5 Celsius-fok köré enyhül a levegő.

