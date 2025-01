Ne tévessze meg az enyhe idő, mutatjuk mikor tér vissza az igazi tél

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Csütörtök

Gyakran lesz erősen felhős az ég, és elszórtan (főleg északon) kisebb eső, zápor is előfordul. Délután nyugat felől - átmenetileg - csökken a felhőzet. Sokfelé lesz erős, néhol viharos a DNy-i szél. 10-15 fok körüli kora tavaszias idő várható.



Péntek

Hajnalban ÉNy felől hidegfront éri el az országot, ezért reggelig, délelőttig sokfelé várható csapadék: eleinte eső, majd havas eső, havazás. A Mecsek környékén hózivatar is előfordulhat, itt hirtelen több cm-es hó is hullhat. Az ÉNy-i szél erős, főleg hajnalban viharos lesz. Hajnalban 10, délután már csak 3 fok körül alakul a hőmérséklet, markáns lehűlés várható.



Szombat

A reggeli ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő valószínű többórás napsütéssel. Csak néhol lehet hózápor. Az ÉNy-i szél ismét megerősödik. Reggel -2, délután +3 fok várható.



Vasárnap és hétfő

Változóan felhős idő ígérkezik mindkét nap többórás napsütéssel, csapadék nélkül. Fagyosak lesznek a reggelek, délutánonként is csak 0, +5 fokot mérhetünk.