Így jutott el Magyar Péter pártja a baloldallal való teljes összeborulásig

Magyar döglött oroszlánnak nevezte Gyurcsányt

A portál szerint még feltűnőbb volt a közeledés a DK és a Tisza között, amin a két pártelnök egymásnak kiosztott szurkálódásai sem változtattak, köztük az, hogy Magyar döglött oroszlánnak nevezte Gyurcsányt, aki cserébe stricinek titulálta őt.

A DK fővárosi frakciójának vezetője, a XVIII. kerületet is vezető Szaniszló Sándor szintén beszállt a politikai násztáncba, amikor az M1 aktuális csatorna 48 perc című műsorában azt az ígéretet tette: pártja támogatja a Tisza Párt főpolgármester-helyettes jelöltjét, amennyiben Magyarék hat hónap alatt képesek megnevezni valakit.

Közösen szavazták le a Budapestet segítő kezdeményezéseket

Magyarék és a baloldal formálódó szövetségét az is elég világosan megmutatta, hogy

a Fővárosi Közgyűlés első három ülésén a Tisza Párt képviselői negyven alkalommal szavaztak együtt a Gyurcsány-párttal. Ráadásul számos olyan kezdeményezést kaszáltak el, amelyek a budapestiek érdekeit és a főváros élhetőbbé tételét szolgálták volna.

Amint Szentkirályi Alexandra egy Facebook-videójában kifejtette: „a DK és a Tisza leszavazta, hogy százmilliókat spóroljunk a budapestieknek kevesebb bizottsággal. Leszavazták azt is, hogy a budapesti lakhatási válság kezelése érdekében a főváros ne herdálhassa el az ingatlanvagyonát. Leszavazták a rezsicsökkentés melletti kiállást, és hogy migránsok ne költözhessenek önkormányzati bérlakásokba. Leszavazták azt is, hogy kollégiumok és szolgálati lakások épüljenek, ahogyan azt is, hogy a kerületek közvetlenül pályázhassanak uniós forrásokra.” Hozzátette: Magyarék és Gyurcsányék azt sem támogatták, hogy újra legyen Budapestinfó, ahol a főpolgármester kiáll a sajtó elé és a budapestiek válaszokat kaphatnak kérdéseikre.