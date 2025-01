Illegális fegyvereket tartottak a lakásban, a gyerekeik is hozzáférhettek

Egy szlovák házaspár a rajkai otthonukban fegyvereket tartott, ahol a gyermekeikkel éltek.

A házaspár ebbe az ingatlanban és egy másik szintén helyi ingatlanban tartotta a fegyvereket, amelyeket gyakran meg is voltak töltve, így a kiskorú gyerekeikre is veszélyt jelentettek.

Néhány fegyverhez volt fegyvertartási engedélyük, ám nem mindegyikhez, illetve a Magyarországra szállításhoz sem rendelkeztek sem magyar, sem európai fegyvertartási engedéllyel.

A robbanóanyagok, illetve robbantószerek esetében, egyikük sem rendelkezett engedéllyel.

A rendőrség 2022 nyarán razziát tartott és 59 db fegyvert, 45 498 lőszert és 6 db, darabonként 500 grammos TNT töltetet foglalt le.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség a házaspárt a két rendbeli veszélyeztetéssel, lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt, illetve a férfit robbanóanyaggal és robbantószerrel visszaéléssel vádolta meg.

Akár 12 év szabadságvesztést is kiszabhatnak nekik. Az ügyészség a vádiratban a bűncselekmények beismerése esetén, arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit 6 év, a nőt 4 év fegyházbüntetésre ítélje.

Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Mosonmagyaróvári Járásbíróság fogja meghozni.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Korábban írtuk, hogy a szerb hatóságok amnesztiát hirdettek, hogy azok, akik nem regisztrált fegyverrel rendelkeznek átadhassák azokat a hatóságoknak. Szerbia azután döntött így, miután az országban a közelmúltban két tömeges lövöldözés is történt. A leadott fegyvereket a szerbiai fegyver- és lőszergyárakba szállítják, és a fegyveres erők fogják azokat felhasználni. Becslések szerint Szerbia az egy főre jutó fegyverek tekintetében Európa első számú országai közé tartozik.

Arról is írtunk nemrég, hogy Dániában fegyveramnesztiát vezettek be, ami lehetőséget ad a dánoknak, hogy büntetőjogi következmények nélkül leadhassák engedély nélküli fegyvereiket. A fegyveramnesztia keretében egy férfi egy ház kitakarítása közben talált mintegy 80 darab lőfegyvert, 140 kilogramm lőszert és egy, valószínűleg a második világháborúból megmaradt kézigránátot is talált, azonnal értesítette a hatóságokat. Szerintük ez minden bizonnyal a legnagyobb fegyvermennyiség, amelyet valaha átadtak nekik.